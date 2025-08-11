«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Станкович довёл красно-белых до края

12 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск. Похоже, Деян Станкович не в силах вывести красно-белых из кризиса.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Динамо» Мх 12 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.43, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Москвы за 6.00.

Прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Спартак» — «Динамо» Мх (12.08.2025)

От ситуации со «Спартаком» уже устали все, начиная от самих футболистов и заканчивая болельщиками. А ничего не меняется! Кто бы что ни говорил, а главной проблемой является Деян Станкович. Многие игроки высказались, что он не общается с ними, а ещё надоели не поддающиеся объяснению замены во время матчей. Да и выбор стартовых составов вызывает массу вопросов.

Кажется, серб уже сам не понимает, что ему делать, и просто перебирает тонны вариантов, которые не имеют смысла. Сезон красно-белые начали с победы как раз в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0), который обернулся скандалом. Много незасчитанных голов и несколько непоставленных пенальти. Это единственная выигранная в РПЛ встреча.

После неё «Спартак» уступил «Балтике» (0:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграл вничью с «Акроном» (1:1). Хромает не только реализация, но и линия обороны, а также подводит дисциплина — три удаления за четыре встречи РПЛ. В Кубке России московский клуб обыграл «Ростов» (2:0), но неубедительно. Угальде превратился в игрока ротации, и вряд ли при Станковиче у него есть желание показывать свой лучший футбол.

Махачкалинское «Динамо» смотрится симпатичнее «Спартака» в новом сезоне. То поражение в Москве остаётся единственным. После него в РПЛ были добыты ничьи в матчах с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1), также удалось обыграть «Ахмат» (1:0). Во встрече Кубка России подопечные Хасанби Биджиева выиграли у «Пари НН» (1:0). Автором двух мячей в этих пяти играх стал Агаларов.

Главный минус — на выезде команда из Махачкалы играет не так уверенно, как при своих болельщиках. В гостях в этом сезоне провела две встречи, в которых были как раз поражение и ничья. Очень тяжело даются голы, поэтому основная игра выстраивается вокруг оборонительных действий. «Связать» соперника и, если появится момент в нападении, использовать его.

В качестве ставки предлагаем взять тотал меньше 2.5 мяча за 1.80. История взаимоотношений «Спартака» и махачкалинского «Динамо» очень сложная. В пяти очных встречах москвичи дважды побеждали со счётом 1:0, но столько же раз выигрывали махачкалинцы. Красно-белые не будут проводить большую ротацию, потому что им необходимо срочно реабилитироваться.

Особенно важно это для Деяна Станковича. Правда, как он будет доносить это до своих подопечных — загадка. Да и кто знает: не сегодня, так завтра могут объявить о его отставке. С момента последнего очного матча, кроме появления Жедсона Фернандеша, ничего не поменялось.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.