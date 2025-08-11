«Бенфика» — «Ницца». Анатолий Трубин оставит французов ни с чем

12 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и французская «Ницца». Встреча состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия. Начало — в 22:00 мск. Смогут ли гости взять реванш? Только если случится чудо!

Коэффициенты букмекеров на второй матч «Бенфика» — «Ницца» 12 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лиссабонскому клубу. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Ниццы» оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу португальского клуба за 8.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ницца» (12.08.2025)

«Бенфика» подходит к ответному матчу с комфортным преимуществом. Она обыграла на выезде «Ниццу» с убедительным счётом 2:0. Атака действовала намного опаснее, чем у соперника. Автором победного мяча стал новичок Франьо Иванович. Хорват перешёл этим летом из бельгийского «Юниона».

Его выход был вынужденной мерой, потому что Керем Актюркоглу недоступен. За межсезонье клуб из Лиссабона потерял немало ключевых футболистов, но успешно подписал замены. Поэтому в прошлой встрече дебютировал не только Иванович. Хороший матч провёл Ричард Риос из «Палмейраса», в защите уверенно действовал Амар Дедич.

«Бенфике» не привыкать к постоянным обновлениям состава на старте нового сезона. Бруну Лаже был готов к этому, и его расстановка сработала идеально. До встречи с французской командой удалось взять Суперкубок Португалии, победив «Спортинг» (1:0).

«Ницца» же упорно готовилась к началу нового сезона через товарищеские матчи. Перед первой встречей в квалификации Лиги чемпионов она обыграла «Фейеноорд» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:2), но уступила «Санкт-Паули» (0:2). У Франка Эза определённо есть проблемы в защите, с которыми он не разобрался.

При этом за всю игру с лиссабонским клубом удалось нанести только два удара в створ при 12 попытках. Атака функционирует, но отсутствуют острота и идея. С первых минут в нападении вышел новичок Исак Янссон, а всё потому, что самый результативный футболист команды Эванн Гессан перебрался в «Астон Виллу». Ушёл и нападающий Гаэтан Лаборде. Основной голкипер Марцин Булка перебрался в Саудовскую Аравию.

Заменить любого из них — огромная проблема. И как справиться с ситуацией, когда нужно забивать, а у тебя нет Гессана и Лаборде? Ситуация удручающая, и отыграться с 0:2, судя по всему, уже не получится. Более того, предлагаем поставить на победу «Бенфики» всухую за 2.70.

Встреча пройдёт на стадионе в Лиссабоне. «Ницца» постарается сыграть максимально осторожно, выискивая возможности забить со стандартных положений или в контратаках. В дело вступит украинский голкипер Анатолий Трубин, которому на КЧМ-2025 не смогла забить даже «Бавария». Жаль, что португальский клуб выставил его на трансфер с целью заработать.

Ставка: «Бенфика» победит «Ниццу» и не пропустит за 2.70.