Ван Перси оставит великого Моуринью без ЛЧ: ответный матч «Фенербахче» — «Фейеноорд»

Жозе обещает клубу из Роттердама устроить ад в Стамбуле. Но не получится.

12 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют турецкий «Фенербахче» и нидерландский «Фейеноорд». Встреча состоится на стадионе «Улькер Фенербахче Шокрю Сараджоглу» в Стамбуле, Турция. Начало — в 20:00 мск. Ещё одна битва Моуринью и ван Перси. Команду нидерландца недооценивают.

Коэффициенты букмекеров на второй матч «Фенербахче» — «Фейеноорд» 12 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение стамбульскому клубу. Поставить на победу «Фенербахче» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Фейеноорда» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу турецкого клуба за 8.50.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Фейеноорд» (12.08.2025)

В первом матче «Фейеноорд» выиграл у «Фенербахче» со счётом 2:1, продемонстрировав характер и выносливость. До 86-й минуты нидерландцы вели 1:0, но пропустили. Это не выбило их из колеи, и в добавленное к основному время они вновь вышли вперёд. И хотя Моуринью уверен, что его подопечные доминировали, на самом деле игра была равной.

«Фейеноорд» под руководством Робина ван Перси показывает симпатичный футбол. Когда специалист пришёл на пост тренера, дела пошли в гору. Несмотря на потери ключевых футболистов этим летом, на результаты и игру это не повлияло. Зато был куплен лучший бомбардир прошлого сезона Эредивизии Сем Стейн.

В игре с турками он вышел с капитанской повязкой, что вызвало волну негодования среди болельщиков. Да и на поле смотрелся блекло, однако реабилитировался в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов с «НАК Бреда» (2:0). Стал автором победного гола. В целом состав у ван Перси разнообразный, есть как ветераны, так и перспективные и талантливые футболисты.

Жозе Моуринью остался доволен выступлением «Фенербахче», несмотря на поражение. «Добро пожаловать в ад» — так португалец поприветствовал команду из Роттердама перед ответной встречей на домашнем стадионе. Видимо, намекает на свою уверенность в реванше. Автором гола в ворота «Фейеноорда» стал Софьян Амрабат. И таких опытных игроков в составе клуба из Стамбула много.

Есть экс-футболист «Интера» и «ПСЖ» Милан Шкриньяр, 32-летний Фред, выступавший за «МЮ», лучший бомбардир стамбульской команды Юссеф Эн-Несири. А Доминик Ливакович, кажется, потерял место основного вратаря. Также отметим Нелсона Семеду, игравшего за «Барселону», и 34-летнего Дженка Тосуна.

Все обладают огромным опытом выступлений за топовые клубы. Однако они уже не те, и это касается скорости принятия решений на поле. Кроме того, физически явно уступают более молодым и мотивированным игрокам «Фейеноорда», которые желают проявить себя на международной арене.

Возможно, «Фенербахче» и сможет переиграть роттердамцев, но вряд ли с разницей более чем в один мяч. Не исключаем дополнительного времени и даже серии пенальти. В качестве ставки возьмём проход «Фейеноорда» за 2.00. Просто за счёт характера и мотивации, которой больше не только у игроков, но и у Робина ван Перси. Насолить Жозе Моуринью — он так делал не раз за время карьеры футболиста.

Ставка: проход «Фейеноорда» в противостоянии с «Фенербахче» за 2.00.