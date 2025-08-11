Кубок России: сможет ли «Акрон» остановить разогнавшийся ЦСКА Челестини?

После 5:1 с «Рубином» армейцам ничего не страшно.

«Акрон» и ЦСКА встречаются 12 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России (группа D). Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре — это «домашняя» площадка тольяттинцев на август. Старт запланирован на 16:15 мск. В 1-м туре оба клуба одержали победу. Посмотрим, что получится в очной встрече.

Коэффициенты на матч Кубка России «Акрон» — ЦСКА 12 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно составляет 50% вероятности. Если армейцы выиграют по пенальти, сыграет коэффициент 1.57. Поставить на успех «Акрона» по итогам двух таймов можно за 3.90, а на ничейный исход — за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 1:1.

Прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Акрон» — ЦСКА (12.08.2025)

Форма у команд контрастная. «Акрон» на выезде зацепил очко у махачкалинского «Динамо» (1:1) в последнем туре чемпионата России — спас Беншимол в концовке. Команда Заура Тедеева много бегает, но могла бы быть более стабильна в завершении. ЦСКА же только что разнёс «Рубин» — 5:1. Команда набрала очень хороший ход под руководством нового тренера. Это важный маркер тонуса перед матчем Кубка России.

Как мы помним, у ЦСКА сменился главный — швейцарец Фабио Челестини подписал контракт по схеме «2+1». Штаб укомплектован, а требования к прессингу и вертикальности уже видны. Такой апгрейд дисциплины часто ускоряет адаптацию молодых футболистов и вингеров, что мы и увидели в матчах Российской Премьер-Лиги в начале августа.

У армейцев лазарет не пуст — опорник Родриго Вильягра выбыл из-за травмы колена, форварды Артём Шуманский и Алеррандро – с мышечными проблемами. По бразильцу озвучен срок «пара недель». Это сужает количество вариантов на позицию «девятки», но не ломает структуру и не снижает атакующую мощь. Всё-таки голы пришли от Глебова, Кругового, Дивеева и Мусаева в последнем матче.

У «Акрона» своя турбулентность: смена гендиректора, рабочие микротравмы по ходу лета. При этом клуб держит плотность игры и способен дотерпеть во многих моментах. Пример — выезд к махачкалинцам.

В прошлом сезоне команды встречались два раза, и было громко. Со счётом 4:0 в августе ЦСКА выиграл на своём поле, со счётом 2:1 в марте — на выезде. Судя по всему, класс и глубина состава москвичей плюс свежий импульс от тренерской смены логично склоняют ЦСКА к новой гостевой победе, но уже в более прагматичном стиле, нежеле это было с «Рубином».

Скорее всего, нас ждёт базовый сценарий — победа ЦСКА при довольно закрытом тотале. Ставка — П2 + ТМ 4.5 мяча. Аргументы — форма и структура армейцев при Челестини, кадровые потери для которых сейчас не критичны. «Акрон» дома вполне может забить, но набрать очки будет непросто. Пока что это самый сложный соперник для тольяттинцев.

Ставка: ЦСКА выиграет у «Акрона» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.43.