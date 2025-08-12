Экспресс на Кубок России: «Спартаку» плохо, а «Зенит» мстит «Рубину»

Групповой этап Кубка России по футболу набирает обороты. Сегодня, 12 августа, пройдут три матча 2-го тура. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»

«Зенит» идёт по сезону не так уверенно, как мог бы: за четыре тура всего одна победа в РПЛ. Стабильная игра в обороне, но недостаточно хорошая реализация в атаке. Команда набирает очки, включая ротацию, но побед мало. «Рубин» тоже нестабилен: на выезде команда теряет плотность в защите, а против топов страдает результативность.

История встреч, однако, явно на стороне хозяев. При этом они подходят без серьёзных потерь. Тактически «Зенит» вряд ли бросится вперёд с первых минут. Контроль мяча, фланговые атаки, подключение крайних защитников и поиск зон через быстрые комбинации — вероятный план хозяев. «Рубин» же попытается сыграть компактно, перекрыть центр и искать шансы в быстрых контратаках. Особенно после 1:5 в Москве от ЦСКА накануне.

Прогноз: победа «Зенита» при тотале меньше 3.5 мяча. Такой сценарий соответствует текущей форме и стилю команд. В том числе и в Кубке России, где приоритет — результат, а не разгром. Для тех, кто хочет рискнуть, возможна ставка на фору (-1.5) за коэффициент около 2.00. С расчётом на победу в два мяча.

Прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА

Форма у команд контрастная. «Акрон» на выезде зацепил очко у махачкалинского «Динамо» (1:1) в последнем туре чемпионата России — спас Беншимол в концовке. Команда Заура Тедеева много бегает, но могла бы быть более стабильна в завершении. ЦСКА же только что разнёс «Рубин» — 5:1. Команда набрала очень хороший ход под руководством нового тренера. Это важный маркер тонуса перед матчем Кубка России.

В прошлом сезоне команды встречались два раза, и было громко. Со счётом 4:0 в августе ЦСКА выиграл на своём поле, со счётом 2:1 в марте — на выезде. Судя по всему, класс и глубина состава москвичей плюс свежий импульс от тренерской смены логично склоняют ЦСКА к новой гостевой победе, но уже в более прагматичном стиле, нежеле это было с «Рубином».

Скорее всего, нас ждёт базовый сценарий — победа ЦСКА при довольно закрытом тотале. Ставка — П2 + ТМ 4.5 мяча. Аргументы — форма и структура армейцев при Челестини, кадровые потери для которых сейчас не критичны. «Акрон» дома вполне может забить, но набрать очки будет непросто. Пока что это самый сложный соперник для тольяттинцев.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала

От ситуации со «Спартаком» уже устали все, начиная от самих футболистов и заканчивая болельщиками. Ничего не меняется! Кто бы что ни говорил, а главной проблемой является Деян Станкович. Многие игроки высказались, что он не общается с ними, также надоели не поддающиеся объяснению замены во время матчей. Да и выбор стартовых составов вызывает массу вопросов.

Махачкалинское «Динамо» смотрится симпатичнее «Спартака» в новом сезоне. То поражение в Москве остаётся единственным. После него в РПЛ были добыты ничьи в матчах с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1), также удалось обыграть «Ахмат» (1:0). Во встрече Кубка России подопечные Хасанби Биджиева выиграли у «Пари НН» (1:0). Автором двух мячей в этих пяти играх стал Агаларов. Главный минус — на выезде команда из Махачкалы играет не так уверенно, как при своих болельщиках.

В качестве ставки предлагаем взять тотал меньше 2.5 мяча за 1.80. История взаимоотношений «Спартака» и махачкалинского «Динамо» очень сложная. В пяти очных встречах москвичи дважды побеждали со счётом 1:0, но столько же раз выигрывали махачкалинцы. Красно-белые не будут проводить большую ротацию, потому что им необходимо срочно реабилитироваться.

Экспресс на Кубок России 12 августа 2025 года

Ставка 1: «Зенит» выиграет у «Рубина» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.

Общий коэффициент: 2.16 х 2.43 х 1.80 = 9.44.