Моуринью вылетает, Трубин — идёт дальше: экспресс на Лигу чемпионов

Сегодня, 12 августа, пройдут ответные матчи третьего квалификационного раунда в Лиге чемпионов. Выбрали для вас три самых интересных, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург»

После выездной победы со счётом 1:0 «Брюгге» подходит к ответной игре с ясной задачей – сохранить минимальное преимущество. Команда Хайена в последних пяти матчах выиграла четырежды, при этом стабильно забивает дома. Поддержка трибун и своё поле должны добавить бельгийцам уверенности.

«Ред Булл Зальцбург» не добыл нужный результат в первой встрече, а его форма оставляет вопросы. В национальном первенстве команда нестабильна, в обороне – позиционные ошибки. В гостях в еврокубках австрийцы часто теряют концентрацию, что может стать решающим фактором в игре с агрессивными хозяевами.

Прогноз: «Брюгге» не проиграет при условии, что обе команды забьют. Для более осторожных игроков подходит ставка П1 с форой (0), для любящих рисковать – П1 + ТБ 2.5 мяча с повышенным коэффициентом.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Ницца»

«Бенфика» подходит к ответному матчу с комфортным преимуществом. Она обыграла на выезде «Ниццу» с убедительным счётом 2:0. Атака действовала намного опаснее, чем у соперника. Автором победного мяча стал новичок Франьо Иванович. Хорват перешёл этим летом из бельгийского «Юниона».

«Ницца» упорно готовилась к началу нового сезона через товарищеские матчи. Перед первой встречей в квалификации Лиги чемпионов она обыграла «Фейеноорд» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:2), но уступила «Санкт-Паули» (0:2). У Франка Эза определённо есть проблемы в защите, с которыми он не разобрался. При этом за всю игру с лиссабонским клубом удалось нанести только два удара в створ при 12 попытках.

Встреча пройдёт на стадионе в Лиссабоне. «Ницца» постарается сыграть максимально осторожно, выискивая возможности забить со стандартных положений или в контратаках. В дело вступит украинский голкипер Анатолий Трубин, которому на КЧМ-2025 не смогла забить даже «Бавария». Жаль, что португальский клуб выставил его на трансфер с целью заработать.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Фейеноорд»

В первом матче «Фейеноорд» выиграл у «Фенербахче» со счётом 2:1, продемонстрировав характер и выносливость. До 86-й минуты нидерландцы вели 1:0, но пропустили. Это не выбило их из колеи, и в добавленное к основному время они вновь вышли вперёд. И хотя Моуринью уверен, что его подопечные доминировали, на самом деле игра была равной.

«Фейеноорд» под руководством Робина ван Перси показывает симпатичный футбол. Когда специалист пришёл на пост тренера, дела пошли в гору. Жозе Моуринью остался доволен выступлением «Фенербахче», несмотря на поражение. «Добро пожаловать в ад» — так португалец поприветствовал команду из Роттердама перед ответной встречей на домашнем стадионе. Видимо, намекает на свою уверенность в реванше.

Возможно, «Фенербахче» и сможет переиграть роттердамцев за счёт опытных футболистов в составе, но вряд ли с разницей более чем в один мяч. Не исключаем дополнительного времени и даже серии пенальти. В качестве ставки возьмём проход «Фейеноорда» за 2.00. Просто за счёт характера и мотивации, которой больше не только у игроков, но и у Робина ван Перси. Насолить Жозе Моуринью — он так делал не раз за время карьеры футболиста.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 12 августа 2025 года

Ставка 1: «Брюгге» не проиграет «Ред Булл Зальцбург» + обе забьют за 2.05.

Ставка 2: «Бенфика» победит «Ниццу» и не пропустит за 2.70.

Ставка 3: проход «Фейеноорда» в противостоянии с «Фенербахче» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.70 х 2.00 = 11.0.