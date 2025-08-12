Прогноз на Суперкубок УЕФА: «Тоттенхэм» попадёт под горячую руку «ПСЖ»

13 августа 2025 года в матче за Суперкубок УЕФА сыграют «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, Италия. Начало — в 22:00 мск. Кто лучше готов к новому сезону и борьбе за трофей? Попробуем это выяснить.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Парижа за 9.00.

Прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм» (13.08.2025)

«ПСЖ» полноценно не отдохнул даже месяц и уже должен сыграть в матче за Суперкубок УЕФА. Дело в том, что он участвовал в КЧМ-2025, причём весьма успешно. Добрался до финала, где неожиданно проиграл «Челси» со счётом 0:3. Поэтому никаких товарищеских матчей не было, оценить текущую форму затруднительно.

Вообще, клуб из Парижа по ходу прошлого сезона неоднократно сталкивался с английскими командами. По пути к долгожданной победе в Лиге чемпионов он проходил «Арсенал» (1:0 и 2:1), «Астон Виллу» (3:1 и 2:3), «Ливерпуль» (0:1 и 1:0, 4:1 пен.) и побеждал «Манчестер Сити» (4:2). Чаще выигрывал, но не без проблем.

Единственный плюс перед матчем за трофей – в сыгранности. Она никуда не делась, потому что состав «ПСЖ» не претерпел больших изменений. За исключением вратарской позиции. Купленный у «Лилля» Люка Шевалье должен заменить Доннарумму. Также был подписан украинский защитник Илья Забарный. Линия обороны укрепилась, и Матвею Сафонову места в команде не найдётся. Скорее всего, скоро состоится его трансфер.

А вот «Тоттенхэм» заметно изменился. Правда, в какую сторону, пока не совсем понятно. Новым тренером стал Томас Франк, и он сразу принялся наводить свои порядки. В товарищеских матчах получилось обыграть «Рединг» (2:0) и «Арсенал» (1:0), также были ничьи с «Лутоном» (0:0) и «Ньюкаслом» (1:1). Завершил предсезонную подготовку клуб поражением от «Баварии» (0:4).

Больших потерь «шпоры» не понесли, за исключением возрастного Сон Хын Мина. Главной надеждой в атаке будет Мохаммед Кудус. Также состав усилился Матисом Телем и Жоау Пальиньей из «Баварии», защитниками Лукой Вушковичем и Котой Такаи. На этом трансферы не закончатся, потому что как минимум нужно искать замену Джеймсу Мэддисону, который порвал «кресты».

Каким будет «Тоттенхэм» в матче с «ПСЖ», более понятно отражает его минувшая встреча с «Баварией», а не с «Арсеналом». Пока это сырая команда. Томасу Франку предстоит ещё какое-то время работать над составом, сочетаниями и другими вопросами. Особенно плохо играют лондонцы с клубами, которые уверенно контролируют мяч.

Предлагаем поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.15. Ничего не должно помешать парижанам доминировать в этом матче. У них в целом неплохая статистика игр с английскими клубами, есть мотивация закрыть обидное поражение в финале КЧМ-2025, а футболисты не успели утратить тонус, так как толком не отдыхали.

Ставка: «ПСЖ» обыграет «Тоттенхэм» с разницей минимум в два мяча за 2.15.