«Динамо» — «Краснодар». Не этого ждали от Карпина

13 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск. Сможет ли Валерий Карпин взять реванш за недавнее поражение? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Краснодара» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Динамо» — «Краснодар» (13.08.2025)

«Динамо» под руководством Валерия Карпина выглядит очень блекло в атаке и допускает ошибки в обороне. Возможно, это дело вкуса тренера, который не ставит на результативный футбол, а в этом клубе он необходим. Может быть, просто требуется больше времени. Единственное поражение в этом сезоне случилось как раз в матче с «Краснодаром» (0:1).

В одной встрече РПЛ московская команда обыграла «Ростов» (1:0), а две другие завершились вничью — с «Балтикой» (1:1) и «Сочи» (1:1). В матче Кубка России с сочинцами удалось одержать победу со счётом 3:2. На результативность могла повлиять ротация. На самом же деле, голы даются с огромным трудом.

Провалы в защите можно объяснить отсутствием Максима Осипенко и Роберто Фернандеса. Именно эта связка способна зацементировать оборону. Отсутствовал в прошлом матче и Ярослав Гладышев, не вернулся Константин Тюкавин — это оставляет свой отпечаток на игре в атаке. Иван Сергеев, как всегда, нестабилен. После дубля в ворота сочинцев в кубковом матче он не просто перестал забивать, но и показывал ужасную игру.

«Краснодар» тоже не гладко начал новый сезон — с поражения в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1). Затем обыграл «Пари НН» (3:0), но уступил «Локомотиву» (1:2) в РПЛ и «Крыльям Советов» (1:2) в Кубке России. В последних двух встречах первенства одержал победы. Кроме московского «Динамо», получилось обыграть «Оренбург» (1:0).

Краснодарский клуб здорово усилил состав в межсезонье. Возможно, именно внедрение новичков сказывается на результатах. Дуглас Аугусто, Жубал и Гаэтан Перрен — всё это новый уровень. Вот только может покинуть команду Эдуард Сперцян, которому предложил контракт «Саутгемптон». В пяти играх этого сезона он забил гол и отдал три результативные передачи. Игрок важный.

Джон Кордоба прервал молчание как раз во встрече с москвичами, но с оренбуржцами стал чуть ли не одним из худших игроков на поле. В прошлом кубковом матче Мурад Мусаев проводил ротацию. Глубина скамейки позволяет это сделать. Плюс это способ задействовать новичков. Почти наверняка с первых минут выйдет Жубал, на воротах сыграет Корякин, есть шанс вновь увидеть Перрена.

В отличие от московского «Динамо», у «Краснодара» нет проблем с составом. Даже наоборот, у команды переизбыток игроков, которым необходимо предоставить время. Предлагаем поставить на то, что «быки» одержат итоговую победу. Возможно, это будет первая ничья в основное время в Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026, но итог будет один.

Ставка: итоговая победа «Краснодара» в матче с «Динамо» за 1.90.