Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Динамо — Краснодар, 13 августа 2025, прогноз на матч Кубка России, смотреть онлайн, дата и время, во сколько, ставки на футбол

«Динамо» — «Краснодар». Не этого ждали от Карпина
Максим Ермаков
«Динамо» — «Краснодар»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Пока игра московского клуба не впечатляет.

13 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск. Сможет ли Валерий Карпин взять реванш за недавнее поражение? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Краснодара» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Динамо» — «Краснодар» (13.08.2025)

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» под руководством Валерия Карпина выглядит очень блекло в атаке и допускает ошибки в обороне. Возможно, это дело вкуса тренера, который не ставит на результативный футбол, а в этом клубе он необходим. Может быть, просто требуется больше времени. Единственное поражение в этом сезоне случилось как раз в матче с «Краснодаром» (0:1).

В одной встрече РПЛ московская команда обыграла «Ростов» (1:0), а две другие завершились вничью — с «Балтикой» (1:1) и «Сочи» (1:1). В матче Кубка России с сочинцами удалось одержать победу со счётом 3:2. На результативность могла повлиять ротация. На самом же деле, голы даются с огромным трудом.

Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге

Провалы в защите можно объяснить отсутствием Максима Осипенко и Роберто Фернандеса. Именно эта связка способна зацементировать оборону. Отсутствовал в прошлом матче и Ярослав Гладышев, не вернулся Константин Тюкавин — это оставляет свой отпечаток на игре в атаке. Иван Сергеев, как всегда, нестабилен. После дубля в ворота сочинцев в кубковом матче он не просто перестал забивать, но и показывал ужасную игру.

«Краснодар» тоже не гладко начал новый сезон — с поражения в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1). Затем обыграл «Пари НН» (3:0), но уступил «Локомотиву» (1:2) в РПЛ и «Крыльям Советов» (1:2) в Кубке России. В последних двух встречах первенства одержал победы. Кроме московского «Динамо», получилось обыграть «Оренбург» (1:0).

Краснодарский клуб здорово усилил состав в межсезонье. Возможно, именно внедрение новичков сказывается на результатах. Дуглас Аугусто, Жубал и Гаэтан Перрен — всё это новый уровень. Вот только может покинуть команду Эдуард Сперцян, которому предложил контракт «Саутгемптон». В пяти играх этого сезона он забил гол и отдал три результативные передачи. Игрок важный.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?

Джон Кордоба прервал молчание как раз во встрече с москвичами, но с оренбуржцами стал чуть ли не одним из худших игроков на поле. В прошлом кубковом матче Мурад Мусаев проводил ротацию. Глубина скамейки позволяет это сделать. Плюс это способ задействовать новичков. Почти наверняка с первых минут выйдет Жубал, на воротах сыграет Корякин, есть шанс вновь увидеть Перрена.

В отличие от московского «Динамо», у «Краснодара» нет проблем с составом. Даже наоборот, у команды переизбыток игроков, которым необходимо предоставить время. Предлагаем поставить на то, что «быки» одержат итоговую победу. Возможно, это будет первая ничья в основное время в Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026, но итог будет один.

Ставка: итоговая победа «Краснодара» в матче с «Динамо» за 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android