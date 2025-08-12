«Локомотив» — «Балтика». Кто из обидчиков «Спартака» лучше? Ответ очевиден!

Оба клуба поиздевались над красно-белыми, а теперь выяснят отношения между собой.

13 августа 2025 года в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18:30 мск. За футболом железнодорожников хочется наблюдать бесконечно!

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Балтика» 13 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Балтики» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Москвы за 9.00.

Прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Локомотив» — «Балтика» (13.08.2025)

«Локомотив» набрал бешеный темп, и ему нет равных в атакующей игре. Защита у Михаила Галактионова, как и в прошлом сезоне, не выглядит непроходимой. Но этот недостаток с лёгкостью компенсирует нападение. Московская команда единолично лидирует в РПЛ, выиграв все четыре матча.

Железнодорожники обыграли «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1), «Пари НН» (3:2) и «Спартак» (4:2). 12 забитых мячей — невероятный результат. Правда, в Кубке России они уступили ЦСКА (1:2), но сделаем скидку на то, что состав не был оптимальным. 20-летний Алексей Батраков в ударе. Он стал автором хет-трика во встрече с красно-белыми, а его голевая серия составляет четыре игры во всех турнирах.

Хотя бы на один тайм он может появиться на поле и в предстоящей кубковой встрече. Потихонечку входит в ритм и Дмитрий Воробьёв. Он забивал по голу в последних двух матчах. Что говорить, если даже Зелимхан Бакаев заиграл под руководством Михаила Галактионова.

«Балтика» тоже оставляет только приятные впечатления в РПЛ. Она не проиграла ни одного из четырёх матчей. Победы были добыты во встречах со «Спартаком» (3:0) и «Оренбургом» (3:2), а вничью удалось сыграть с московским «Динамо» (1:1) и самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Единственное поражение, как и у «Локомотива», случилось за пределами первенства. Проиграли в Кубке России «Акрону» (1:2). Но нужно учитывать тот факт, что Андрей Талалаев проводил ротацию, потому что намного важнее сохранять набранный темп в Российской Премьер-Лиге.

Во встрече с тольяттинцами отсутствовал основной бомбардир клуба из Калининграда — Брайан Хиль. Автором единственного гола в той игре стал новичок Тентон Йенне. Нигериец в минувшем сезоне чемпионата Армении наколотил 17 мячей. У Андрея Талалаева неплохая глубина состава, пусть и не громкая по именам. Все футболисты мотивированы.

«Балтика» мощно вернулась в РПЛ, но её оборона стала уязвимой. В четырёх из пяти встреч во всех турнирах она пропускала. Предлагаем поставить на то, что «Локомотив» выиграет, через тотал больше 1.5 мяча. Не исключаем, что увидим много голов с обеих сторон. Всё-таки Кубку России присуща ротация состава, да и в защите у обоих клубов есть недостатки, хотя всё хорошо в атаке.

Ставка: «Локомотив» победит «Балтику» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.