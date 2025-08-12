Шомуродов подготовит почву для Файзуллаева: ответный матч «Истанбул Башакшехир» — «Викинг»

12 августа «Истанбул Башакшехир» на своей арене встретится с «Викингом» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Начало — в 19:00 мск. Турецкий клуб подходит с преимуществом после победы в первом матче (3:1). При этом поддержка трибун и знакомая поверхность газона дают ему ощутимое преимущество.

Коэффициенты на матч «Истанбул Башакшехир» — «Викинг» 13 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Истанбула» можно с коэффициентом 2.05, что соответствует примерно 49% вероятности. Успех «Викинга» идёт за 3.00, а ничья оценивается в 4.30. Это отражает уверенность экспертов в том, что турецкому клубу будет не так уж просто.

Аналитики при этом ожидают открытый футбол. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — в 1.37, что говорит о вероятной голевой активности с обеих сторон. Ставка «обе забьют» предлагается с коэффициентом 1.35. Наиболее вероятным исходом эксперты называют счёт 2:1 в пользу «Истанбула» по итогам основного времени.

«Викинг» не собирается отступать. Лидер и капитан своей команды подчёркивает, что сам факт середины сезона чемпионата Норвегии даёт уверенность. В отличие от турецкой команды, которая ещё не стартовала в чемпионате и играет только в квалификации еврокубков. Это может дать норвежцам физический тонус и дополнительный мотивационный ресурс.

Однако у «Истанбула» в составе появились заметные новички, которые уже приносят пользу. Например, Дейви Зельке, перебравшийся из Бундеслиги, должен усилить атаку. Его опыт и игровой стиль дают тренеру дополнительные опции впереди. Также клуб заинтересован в тандеме Элдора Шомуродова и Аббоса Файзуллаева. Хотя последний предстоящий матч пропустит.

Предыдущая встреча с «Викингом» завершилась победой «Истанбула» со счётом 3:1. Это серьёзный перевес перед домашней встречей, который позволяет говорить о тактической уверенности хозяев. Хотя и без явного доминирования, что сохраняет интригу перед ответной игрой.

Турецкая команда демонстрирует стабильность. Победа дома в прошлом раунде квалификации Лиги конференций над «Черно море» со счётом 4:0, уверенный контроль мяча и структурированный подход в атаке — это про неё. «Викинг» активно прессингует, но в обороне остаётся уязвимым, особенно при игре на выезде.

Влияние новичков может стать ключевым. Зельке уже забил после выхода на замену, Шомуродов тоже добавляет вариативность. Стабильность состава «Викинга» и сыгранность, однако, сохраняют баланс. Это в сумме создаёт условия для интересной дуэли в ответной встрече.

И всё же итоговый прогноз — «Истанбул Башакшехир» должен доиграть эту мини-серию с минимальным перевесом. На наш взгляд, вероятен сценарий при его победе со счётом 2:1. Оптимальная ставка — «П1 + обе забьют» с учётом атакующего импульса турецкой команды и мотивации норвежцев не сдаваться и продолжать борьбу

Ставка: «Истанбул» выиграет у «Викинга» + обе забьют за 3.15.