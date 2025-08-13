Огненные матчи 2-го тура Кубка России: экспресс с коэффициентом 13.6

Сегодня, 13 августа, пройдут матчи 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Конечно же, особняком стоит встреча «Динамо» Москва — «Краснодар», где команда Валерия Карпина попробует взять реванш у чемпиона России. Но на этом интересное не заканчивается. Выбрали для вас несколько игр и составили экспресс.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат»

«Оренбург» в РПЛ стартовал не лучшим образом, чередуя относительно ровные матчи с откровенно провальными. Поражение от «Краснодара» (0:1) и отсутствие побед подталкивают команду к необходимости резких изменений в подходе. В Кубке она традиционно старается действовать более компактно и прагматично, что может сыграть на руку во встрече с «Ахматом».

Грозненцы же подходят к этой встрече с положительным фоном — в последнем туре обыгран «Зенит» (1:0). Команда под руководством Станислава Черчесова смотрится организованно в обороне и при этом быстро выходит в атаку. Этот результат говорит о том, что в Оренбург футболисты поедут с уверенностью в своих силах. История личных встреч при этом остаётся равной: в последних шести матчах у «Ахмата» и «Оренбурга» по две победы.

Прогноз: «Ахмат» едва ли согласится на очень открытый футбол и постарается сыграть надёжно в обороне, что сработало в матче с «Зенитом». У «Оренбурга» же есть шанс выжать максимум на своём поле. Однако с таким составом и результатами рассчитывать на многое будет сложно. Мы бы проверили ничью в основное время.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика»

«Локомотив» набрал бешеный темп, и ему нет равных в атакующей игре. Защита у Михаила Галактионова, как и в прошлом сезоне, не выглядит непроходимой. Но этот недостаток с лёгкостью компенсирует нападение. Московская команда единолично лидирует в РПЛ, выиграв все четыре матча. Железнодорожники обыграли «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1), «Пари НН» (3:2) и «Спартак» (4:2). 12 забитых мячей — невероятный результат.

«Балтика» тоже оставляет только приятные впечатления в РПЛ. Она не проиграла ни одного из четырёх матчей. Победы были добыты во встречах со «Спартаком» (3:0) и «Оренбургом» (3:2), а вничью удалось сыграть с московским «Динамо» (1:1) и самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Единственное поражение, как и у «Локомотива», случилось за пределами первенства. Проиграли в Кубке России «Акрону» (1:2).

«Балтика» мощно вернулась в РПЛ, но её оборона стала уязвимой. В четырёх из пяти встреч во всех турнирах она пропускала. Предлагаем поставить на то, что «Локомотив» выиграет, через тотал больше 1.5 мяча. Не исключаем, что увидим много голов с обеих сторон. Всё-таки Кубку России присуща ротация состава, да и в защите у обоих клубов есть недостатки, хотя всё хорошо в атаке.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар»

«Динамо» под руководством Валерия Карпина выглядит очень блекло в атаке и допускает ошибки в обороне. Возможно, это дело вкуса тренера, который не ставит на результативный футбол, а в этом клубе он необходим. Может быть, просто требуется больше времени. Единственное поражение в сезоне случилось как раз в матче с «Краснодаром» (0:1). Но с голами проблемы в целом.

«Краснодар» тоже не гладко начал новый сезон — с поражения в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1). Однако краснодарский клуб здорово усилил состав в межсезонье, поэтому дальше пошло лучше. В предыдущем кубковом матче Мурад Мусаев проводил ротацию. Глубина скамейки позволяет это сделать. Плюс это способ задействовать новичков.

В отличие от московского «Динамо», у «Краснодара» нет проблем с составом. Даже наоборот, у команды переизбыток игроков, которым необходимо предоставить время. Предлагаем поставить на то, что «быки» одержат итоговую победу. Возможно, это будет первая ничья в основное время в Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026, но итог будет один.

Экспресс на Кубок России 13 августа 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Оренбург» — «Ахмат» за 3.50.

ничья в матче «Оренбург» — «Ахмат» за 3.50. Ставка 2: «Локомотив» победит «Балтику» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.

«Локомотив» победит «Балтику» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05. Ставка 3: итоговая победа «Краснодара» в матче с «Динамо» за 1.90.

Общий коэффициент: 3.50 х 2.05 х 1.90 = 13.6.