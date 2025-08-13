«ПСЖ» заберёт и Суперкубок УЕФА: экспресс на футбол

Совсем скоро стартует новый сезон в некоторых топовых европейских первенствах. Это традиционно ознаменуется проведением матча за Суперкубок УЕФА. Однако на европейской арене уже давно проводятся официальные встречи — в квалификации еврокубков. С нашим экспрессом получится захватить и то, и другое.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»

«ПСЖ» полноценно не отдохнул даже месяц и уже должен сыграть в матче за Суперкубок УЕФА. Дело в том, что он участвовал в КЧМ-2025, причём весьма успешно. Добрался до финала. Единственный плюс перед матчем за трофей – в сыгранности. Она никуда не делась, потому что состав «ПСЖ» не претерпел больших изменений.

А вот «Тоттенхэм» заметно изменился. Правда, в какую сторону, пока не совсем понятно. Новым тренером стал Томас Франк, и он сразу принялся наводить свои порядки. Больших потерь «шпоры» не понесли, за исключением возрастного Сон Хын Мина. Каким будет «Тоттенхэм» в матче с «ПСЖ», более понятно отражает его минувшая встреча с «Баварией», а не с «Арсеналом». Пока это сырая команда.

Предлагаем поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.15. Ничего не должно помешать парижанам доминировать в этом матче. У них в целом неплохая статистика игр с английскими клубами, есть мотивация закрыть обидное поражение в финале КЧМ-2025, а футболисты не успели утратить тонус, так как толком не отдыхали.

Прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Викинг»

Турецкий клуб чувствует себя уверенно после победы в первом матче (3:1). При этом поддержка трибун и знакомая поверхность газона дают ему ощутимое преимущество. «Викинг», конечно, не собирается отступать. Однако у «Истанбула» в составе появились заметные новички, которые уже приносят пользу. Также стамбульцы заинтересованы в связке Элдора Шомуродова и Аббоса Файзуллаева. Хотя последний дебютирует позже.

Турецкая команда демонстрирует стабильность. Победа дома в прошлом раунде квалификации Лиги конференций над «Черно море» со счётом 4:0, уверенный контроль мяча и структурированный подход в атаке — это про неё. «Викинг» активно прессингует, но в обороне остаётся уязвимым, особенно на выезде.

Влияние новичков может стать ключевым. Зельке уже забил после выхода на замену, Шомуродов тоже добавляет вариативности. Итоговый прогноз — «Истанбул Башакшехир» должен доиграть эту мини-серию с минимальным перевесом. На наш взгляд, вероятен сценарий при его победе со счётом 2:1. Оптимальная ставка — «П1 + обе забьют».

Экспресс на футбол 13 августа 2025 года

Ставка 1: «ПСЖ» обыграет «Тоттенхэм» с разницей минимум в два мяча за 2.15.

Общий коэффициент: 2.15 х 3.15 = 6.77.