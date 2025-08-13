Кто бы мог подумать, что соперник окажется настолько крепким.

Дальше в Лиге Европы без Чалова и Оздоева: прогноз на матч «Вольфсберг» — ПАОК

14 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграют австрийский «Вольфсберг» и греческий ПАОК. Встреча состоится на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте, Австрия. Начало — в 20:00 мск. Неужели Чалов и Оздоев упустили свой шанс?

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Вольфсберг» — ПАОК 14 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение греческому клубу. Поставить на победу ПАОКа можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Вольфсберга» оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Греции за 8.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Вольфсберг» — ПАОК (14.08.2025)

«Вольфсберг» оказался крепким орешком и смог увезти ничью (0:0) из Греции, хотя ПАОК шёл в роли явного фаворита. Австрийский клуб острее действовал в атаке и был гораздо ближе к тому, чтобы открыть счёт. Он нанёс три удара в створ, а соперник — ни одного. Рэзван Луческу оказался в неудобном положении.

У «Вольфсберга» нет звёздного состава, а свой первый в истории трофей команда взяла в прошлом сезоне — выиграла Кубок Австрии. Зато у неё есть характер и умение настраиваться на соперников, которые выше классом. Действующий чемпион страны «Штурм» и многоопытный участник еврокубков «Зальцбург» не понаслышке знают, как она умеет создавать проблемы.

Во время предсезонной подготовки австрийцы вообще обыграли «Бешикташ» (3:2), а единственное поражение потерпели во встрече с «Брагой» (0:2). Новый сезон австрийской Бундеслиги уже стартовал. Команда уступила «Альтаху» (0:2) и обыграла венскую «Аустрию» (2:0).

Рэзван Луческу обязан придумать план, который сработает в ответной встрече. Иначе ПАОК останется без Лиги Европы. Неудачи клуба вряд ли можно связать с тренером. Руководство решило обойтись без свежих трансферов, прежним составом. А учитывая, что в этой комплектации прошлый сезон получился неудачным, как добиться прогресса в новом?

Чемпионат Греции ещё не начался, поэтому команда из Салоник подходила к первому матчу квалификации после товарищеских встреч. Она продемонстрировала хороший атакующий футбол, но не была собрана в обороне. 10 забитых мячей в четырёх встречах и восемь пропущенных. Но игра с «Вольфсбергом» стала наглядным примером того, что с защитой полный порядок.

Фёдор Чалов вышел в стартовом составе, однако в его действиях в атаке отсутствовал креатив. Вообще, в греческом клубе он забивает крайне редко. Магомед Оздоев вышел на замену в концовке, но не смог повлиять на ход игры. 37-летний Тайсон и Андрия Живкович тоже показали отсутствие идей в создании моментов у ворот соперника. Нужна свежесть, а её нет. Слишком много ветеранов.

В ответном матче ПАОК будет ещё более собран в обороне, но уж больно пассивен в атаке. Предлагаем рискнуть и проверить победу австрийского клуба за 3.10. «Вольфсберг» даже в гостях создавал опасные моменты. Почувствовав поддержку болельщиков, наверняка сможет прибавить.

Ставка: «Вольфсберг» победит ПАОК за 3.10.