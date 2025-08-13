«Шахтёр» — «Панатинаикос». Экс-тренер «Спартака» создаст украинцам проблемы

14 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграют украинский «Шахтёр» и греческий «Панатинаикос». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Мейски» в Кракове, Польша. Начало — в 21:00 мск. Ничья в первой игре сохранила шансы на проход обоим клубам.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Шахтёр» — «Панатинаикос» 14 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Панатинаикоса» оценили в 5.00. Разница серьёзная. Ничья же идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба с Украины за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Шахтёр» — «Панатинаикос» (14.08.2025)

«Шахтёр» и «Панатинаикос» в первом матче квалификации Лиги Европы сыграли вничью без голов. Сама встреча получилась содержательной, у обеих команд были шансы открыть счёт, шли опасные атаки. Однако реализация подводила, а где-то надёжно действовали игроки обороны.

Украинская команда под руководством Арды Турана столкнулась с проблемами в реализации. До этого она прошла «Ильвес» (6:0 и 0:0). Нули на табло стали следствием отсутствия желания забивать, потому что задел уже был огромным. Затем были две убедительные победы в противостоянии с «Бешикташем» (4:2 и 2:0).

«Шахтёр» тащат бразильцы. Больше половины игроков стартового состава родом из Южной Америки. В квалификации Лиги Европы все 12 голов забили футболисты из Бразилии. У Кевина три мяча и пять результативных передач. В нём заинтересован «Фулхэм». Алисон записал на свой счёт три гола.

«Панатинаикосом» руководит бывший тренер московского «Спартака» Руй Витория. Он не добился успеха с красно-белыми, потом не справился со сборной Египта, и пока его работа не впечатляет и в греческом клубе. Серебряные медали минувшего сезона чемпионата Греции и вылет из Лиги конференций в 1/8 финала — однако он продолжает делать свою работу.

В межсезонье клуб подписал нескольких новичков, но не уровня еврокубков. А недавно расстался с важным защитником Георгиосом Ваяннидисом. Он ушёл в «Спортинг». Пробиться в Лигу чемпионов не получилось. Команда из Афин уступила «Рейнджерс» (0:2 и 1:1). На домашнем стадионе «Панатинаикос» был агрессивен в атаке, только реализация подвела.

С «Шахтёром» возможность создать комфортное преимущество уже упущена. А ведь состав неплохой: Филип Джуричич, игравший в Серии А, Факундо Пельистри с опытом выступлений за «МЮ», Тете из «Шахтёра», Неманья Максимович из «Хетафе», Бартломей Дронговски — экс-вратарь «Фиорентины».

Предлагаем поставить на обмен голами за 1.87. У обеих команд вполне рабочая атака, которая создаёт моменты, но афинский клуб часто подводит реализация. Однако сложно припомнить, чтобы эти команды два матча подряд сыграли 0:0, даже в своих чемпионатах. Не исключаем, что встреча вновь завершится вничью, только уже со счётом 1:1.

Ставка: обе забьют в матче «Шахтёр» — «Панатинаикос» за 1.87.