АЕК — Арис, 14 августа 2025, прогноз на матч Лиги конференций, смотреть онлайн, прямая трансляция, дата и время, счёт, голы

АЕК Афины — «Арис» Лимасол. Это в стиле Марко Николича!
Максим Ермаков
АЕК — «Арис»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Кокорин попрощается с еврокубками.

14 августа 2025 года в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сыграют греческий АЕК и кипрский «Арис». Встреча состоится на поле стадиона «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Начало — в 21:00 мск. Экс-тренер ЦСКА готов лишить Кокорина еврокубков.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч АЕК — «Арис» 14 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение греческому клубу. Поставить на победу АЕКа можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Ариса» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Афин за 8.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций АЕК — «Арис» (14.08.2025)

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Не начался
Арис
Лимасол, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

АЕК и «Арис» не смогли выявить победителя в первом матче, сыграв вничью со счётом 2:2. Игра выглядела равной, особенно если судить по количеству ударов. Небольшое преимущество было у греков лишь во владении мячом. Но для них это комфортный результат, потому что теперь можно поднажать дома и добиться победы.

Марко Николич пока уверенно держится на новом месте. Напомним, сербский специалист перешёл в АЕК после победы в Кубке России с ЦСКА. Теперь перед ним стоят более глобальные задачи. Например, почему бы не попытаться выиграть Лигу конференций? Правда, сперва нужно пройти отбор. До этого его клуб выбил «Хапоэль» из Беэр-Шевы (1:0 и 0:0).

Пусть скромно, но эффективно. Николич сконцентрирован на игре от обороны, однако в первом тайме встречи с «Арисом» что-то пошло не так. Вели 2:0, но быстро пропустили дважды. Состав у клуба из Афин отличный. Есть такие звёзды, как Томас Стракоша, Антони Марсьяль, Роберто Перейра. При грамотном управлении можно достичь больших целей.

У «Ариса» нет таких известных и опытных футболистов, а главный тренер — молодой Артём Радьков. Можно считать, что это его первая серьёзная работа. Ждать чуда и большой результативности от Александра Кокорина тоже уже не приходится. Забивает россиянин не так часто, как раньше. В трёх встречах Лиги конференций не отличился и получил низкую оценку.

На его позицию в межсезонье был подписан Андроникос Какулис. В трёх играх у него два гола и одна результативная передача. Кажется, скоро Кокорин может потерять место в старте, если не прибавит. Во втором квалификационном раунде клуб из Лимасола обыграл «Академию Пушкаша» (3:2 и 2:0), продемонстрировав отличную реализацию моментов.

Игры в гостях — это большая проблема для «Ариса». Даже в чемпионате Кипра ему с трудом даются победы на выезде. В 10 последних матчах первенства на чужом поле выиграл только дважды. Предлагаем поставить на победу АЕКа через тотал меньше 4.5 мяча за 1.83. Это будет в стиле Марко Николича. Кажется, он учёл ошибки первой встречи, так что его подопечные будут более внимательны в обороне.

Ставка: АЕК обыграет «Арис» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.83.

Комментарии
