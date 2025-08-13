«Ростов» при Альбе против кризисного «Пари НН»: что ждать от матча 14 августа

Матч 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу между «Пари Нижний Новгород» и «Ростовом» состоится 14 августа на резервной площадке — стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, а не в Нижнем Новгороде, как можно было бы ожидать. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Буквально на днях соперники встречались в РПЛ. Посмотрим, что покажут в кубковой игре.

Коэффициенты на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов» 14 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» в основное время можно с коэффициентом 2.45, что соответствует примерно 42% вероятности. Успех «Пари НН» идёт за 3.10, а ничейный исход — за 3.40.

Аналитики при этом склоняются к тому, что матч будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча предлагается за 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.83. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.64, что указывает на возможный обмен голами. Наиболее вероятный исход, по мнению экспертов, ничья в основное время со счётом 1:1.

Прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Пари НН» — «Ростов» (14.08.2025)

Для «Пари НН» матч — возможность реабилитироваться после череды неудач. «Ростов» же приезжает в хорошем настроении. В прошлом туре РПЛ он добыл первую победу после трёх поражений. При этом преимущество домашнего поля нивелировано, ведь встреча пройдёт в Саранске. Обе команды фактически играют в гостях.

«Пари НН» переживает сложный период: пять поражений подряд в РПЛ и Кубке России. Четыре из них — всухую. Команда забивает мало — меньше одного мяча за матч. И при этом пропускает в среднем по 1,6 мяча. Даже в кубковых играх, где гранды обычно проводят ротацию, нет результата. В атаке очевидна нехватка уверенности, это заметно.

У «Ростова» дела идут явно лучше: команда всё-таки выиграла у «Пари НН» дома (1:0), забив быстрый гол во втором тайме. Это первая победа в сезоне, которая стала психологическим прорывом. После 1:4 от «Крыльев Советов» ростовчане грамотно действуют в защите и умеют использовать моменты.

В очных встречах у «Ростова» тоже перевес: из пяти последних матчей, включая товарищеские, он выиграл три, при одном поражении и одной ничьей. Это внушает уверенность в том, что ростовские футболисты знают, как подходить к поединку с данным соперником. Плюс умеют реализовывать тактические установки не только Валерия Карпина, но и Джонатана Альбы.

Тактику на игру можно описать так: «Пари НН», скорее всего, отдаст инициативу и попытается играть аккуратно, надеясь на стандарты и скорость флангов. «Ростов» же будет контролировать центр, действовать чуть компактнее и мобильнее, но при благоприятном счёте постарается придать игре более экономичный характер.

В трёх из четырёх последних матчей обоих клубов во всех турнирах итоговый тотал был меньше 2.5 мяча. Едва ли что-то поменяется и в кубковом матче. Прогноз — возможна ничья 1:1 или минимальная победа «Ростова» со счётом 1:0. Ставка — «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Ростов» не проиграет «Пари НН» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.65.