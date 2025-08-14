Скидки
Шахтёр — Панатинаикос, Вольфсберг — ПАОК: прогноз и ставка на матч 14 августа, прямая трансляция, смотреть онлайн, счёт, голы

Экспресс на Лигу Европы: Чалов и Оздоев вылетят, украинский «Шахтёр» встрянет
Максим Ермаков
Экспресс на матч Лиги Европы 14 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Борьба за выход в раунд плей-офф квалификации.

Сегодня, 14 августа, пройдёт множество ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. От общего этапа участников отделяют считаные игры. Выбрали для вас некоторые интересные встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Панатинаикос»

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шахтёр» и «Панатинаикос» в первом матче квалификации Лиги Европы сыграли вничью без голов. Сама встреча получилась содержательной, у обеих команд были шансы открыть счёт, шли опасные атаки. Однако реализация подводила, а где-то надёжно действовали игроки обороны.

Украинская команда под руководством Арды Турана впервые столкнулась с проблемами в реализации. До этого она прошла «Ильвес» (6:0 и 0:0) и «Бешикташ» (4:2 и 2:0). В основном тащат бразильцы. «Панатинаикосом» руководит бывший тренер московского «Спартака» Руй Витория, и у него в подспорье есть даже звёзды: Филип Джуричич, игравший в Серии А, Факундо Пельистри с опытом выступлений за «МЮ», Тете из «Шахтёра» и другие.

Предлагаем поставить на обмен голами за 1.87. У обеих команд вполне рабочая атака, которая создаёт моменты, но афинский клуб часто подводит реализация. Однако сложно припомнить, чтобы эти команды два матча подряд сыграли 0:0, даже в своих чемпионатах. Не исключаем, что встреча вновь завершится вничью, только уже со счётом 1:1.

Прогноз на матч «Вольфсберг» — ПАОК

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вольфсберг» оказался крепким орешком и смог увезти ничью (0:0) из Греции, хотя ПАОК шёл в роли явного фаворита. Австрийский клуб острее действовал в атаке и был гораздо ближе к тому, чтобы открыть счёт. Он нанёс три удара в створ, а соперник — ни одного. Рэзван Луческу оказался в неудобном положении.

У «Вольфсберга» нет звёздного состава, а свой первый в истории трофей команда взяла в прошлом сезоне — выиграла Кубок Австрии. Зато у неё есть характер и умение настраиваться на соперников выше классом. Луческу обязан придумать план, который сработает в ответной встрече. Иначе ПАОК останется без Лиги Европы. Однако неудачи клуба вряд ли можно связать с тренером. Руководство решило обойтись без трансферов.

Нужна свежесть, а её нет. Слишком много ветеранов. В ответном матче ПАОК будет ещё более собран в обороне, но уж больно команда пассивна в атаке. Предлагаем рискнуть и проверить победу австрийцев за 3.10. «Вольфсберг» даже в гостях создавал опасные моменты. Почувствовав поддержку болельщиков, наверняка сможет прибавить.

Экспресс на матч Лиги Европы 14 августа 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Шахтёр» — «Панатинаикос» за 1.87.
  • Ставка 2: «Вольфсберг» победит ПАОК за 3.10.

Общий коэффициент: 1.87 х 3.10 = 5.79.

