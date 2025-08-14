Скидки
Пари Нижний Новгород — Ростов: прогноз на матч 14 августа, смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал, составы, ставки

Экспресс на футбол: неудачники «Пари НН» с «Ростовом» и экс-тренер ЦСКА
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на футбол 14 августа 2025 года
Аудио-версия:
Кубок России и Лига конференций — вместе.

Уже на этих выходных стартует новый сезон в некоторых топовых европейских чемпионатах. Коротаем время вместе с Кубком России и Лигой конференций. Выбрали для вас любопытные встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов»

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Для «Пари НН» матч — возможность реабилитироваться после череды неудач. «Ростов» же приезжает в относительно хорошем настроении. В прошлом туре РПЛ добыта первая победа после трёх поражений. При этом преимущество домашнего поля нивелировано, ведь встреча пройдёт в Саранске. Обе команды фактически играют в гостях.

«Пари НН» переживает сложный период: пять поражений подряд в РПЛ и Кубке России. Четыре из них — всухую. Команда забивает мало — меньше одного мяча за матч. У «Ростова» дела идут явно лучше: команда всё-таки выиграла у «Пари НН» дома (1:0), забив быстрый гол во втором тайме. Это первая победа в сезоне, которая стала психологическим прорывом.

В трёх из четырёх последних матчей обоих клубов во всех турнирах итоговый тотал был меньше 2.5 мяча. Едва ли что-то поменяется и в кубковом матче. Прогноз — возможна ничья 1:1 или минимальная победа «Ростова» со счётом 1:0. Ставка — «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча.

Прогноз на матч АЕК — «Арис»

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Не начался
Арис
Лимасол, Кипр
АЕК и «Арис» не смогли выявить победителя в первом матче, сыграв вничью со счётом 2:2. Игра выглядела равной, особенно если судить по количеству ударов. Небольшое преимущество было у греков лишь во владении мячом. Но для них это комфортный результат, потому что теперь можно поднажать дома и добиться победы.

Марко Николич пока уверенно держится на новом месте. Он сконцентрирован на игре от обороны, однако в первом тайме встречи с «Арисом» что-то пошло не так. Вели 2:0, однако быстро пропустили дважды. Состав у клуба из Афин отличный. Есть такие звёзды, как Томас Стракоша, Антони Марсьяль, Роберто Перейра.

У «Ариса» нет таких известных и опытных футболистов, а главный тренер — молодой Артём Радьков. Можно считать, что это его первая серьёзная работа. Игры в гостях — большая проблема для «Ариса». Даже в чемпионате Кипра с трудом даются победы на выезде. В 10 последних матчах первенства на чужом поле выиграл только дважды. Предлагаем поставить на победу АЕКа через тотал меньше 4.5 мяча за 1.83.

Экспресс на футбол 14 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Ростов» не проиграет «Пари НН» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.65.
  • Ставка 2: АЕК обыграет «Арис» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.83.

Общий коэффициент: 2.65 х 1.83 = 4.84.

