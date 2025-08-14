Экспресс на футбол: неудачники «Пари НН» с «Ростовом» и экс-тренер ЦСКА

Уже на этих выходных стартует новый сезон в некоторых топовых европейских чемпионатах. Коротаем время вместе с Кубком России и Лигой конференций. Выбрали для вас любопытные встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов»

Для «Пари НН» матч — возможность реабилитироваться после череды неудач. «Ростов» же приезжает в относительно хорошем настроении. В прошлом туре РПЛ добыта первая победа после трёх поражений. При этом преимущество домашнего поля нивелировано, ведь встреча пройдёт в Саранске. Обе команды фактически играют в гостях.

«Пари НН» переживает сложный период: пять поражений подряд в РПЛ и Кубке России. Четыре из них — всухую. Команда забивает мало — меньше одного мяча за матч. У «Ростова» дела идут явно лучше: команда всё-таки выиграла у «Пари НН» дома (1:0), забив быстрый гол во втором тайме. Это первая победа в сезоне, которая стала психологическим прорывом.

В трёх из четырёх последних матчей обоих клубов во всех турнирах итоговый тотал был меньше 2.5 мяча. Едва ли что-то поменяется и в кубковом матче. Прогноз — возможна ничья 1:1 или минимальная победа «Ростова» со счётом 1:0. Ставка — «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча.

Прогноз на матч АЕК — «Арис»

АЕК и «Арис» не смогли выявить победителя в первом матче, сыграв вничью со счётом 2:2. Игра выглядела равной, особенно если судить по количеству ударов. Небольшое преимущество было у греков лишь во владении мячом. Но для них это комфортный результат, потому что теперь можно поднажать дома и добиться победы.

Марко Николич пока уверенно держится на новом месте. Он сконцентрирован на игре от обороны, однако в первом тайме встречи с «Арисом» что-то пошло не так. Вели 2:0, однако быстро пропустили дважды. Состав у клуба из Афин отличный. Есть такие звёзды, как Томас Стракоша, Антони Марсьяль, Роберто Перейра.

У «Ариса» нет таких известных и опытных футболистов, а главный тренер — молодой Артём Радьков. Можно считать, что это его первая серьёзная работа. Игры в гостях — большая проблема для «Ариса». Даже в чемпионате Кипра с трудом даются победы на выезде. В 10 последних матчах первенства на чужом поле выиграл только дважды. Предлагаем поставить на победу АЕКа через тотал меньше 4.5 мяча за 1.83.

Экспресс на футбол 14 августа 2025 года

«Ростов» не проиграет «Пари НН» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.65. Ставка 2: АЕК обыграет «Арис» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.83.

Общий коэффициент: 2.65 х 1.83 = 4.84.