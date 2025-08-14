«Ренн» — «Марсель». Гринвуд и Обамеянг запускают весёлый сезон

15 августа 2025 года в матче 1-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Начало — в 21:45 мск. Чего ожидать от этих команд в новом сезоне — как усилились и кто удачнее стартует? Будем выяснять.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ренн» — «Марсель» 15 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение марсельскому клубу. Поставить на победу «Марселя» можно с коэффициентом 1.95, а шансы «Ренна» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Марселя за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Франции «Ренн» — «Марсель» (15.08.2025)

«Ренн» провёл далеко не лучший сезон в Лиге 1, а за лето ещё и растерял важных футболистов. Ушли защитники Адриен Трюффер, Лоранс Ассиньон и один из ключевых полузащитников Азор Матусива. Потерю таких игроков руководство попробует компенсировать новичками Кентеном Мерленом и Валентином Ронжье. Получится ли — покажет только время.

В целом предсезонная подготовка у команды из Ренна прошла хорошо. Четыре из шести встреч закончились вничью — в том числе с «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Дженоа» (2:2). Единственная победа была добыта в матче с «Нантом» (3:2). Но много пропущенных голов подают знак о наличии проблем с обороной.

«Марсель» стал вице-чемпионом Лиги 1 в прошлом сезоне, который получился для него весьма удачным. Заканчивал он беспроигрышной серией из пяти матчей. В каждом были пропущенные голы, но забитых было гораздо больше. Хорошо бы сохранить такой агрессивный и атакующий футбол.

Поводов переживать нет. За лето команда из Марселя сохранила всех ключевых игроков, включая своего лучшего бомбардира Мэйсона Гринвуда, а также неплохо усилилась. Пришли такие футболисты, как Пьер-Эмерик Обамеянг, Тимоти Веа, Игор Пайшао. Расстаться пришлось с Самуэлем Жиго, который продолжит карьеру в «Лацио» на постоянной основе.

«Марсель» не проиграл ни одного товарищеского матча, но во внимание примем четыре последние встречи. Он победил «Жирону» (2:0) и «Астон Виллу» (3:1), а вничью сыграл с «Валенсией» (1:1) и «Севильей» (1:1). Гринвуд продемонстрировал впечатляющую форму, став автором трёх голов. Своё возвращение отметил дублем в ворота английского клуба и Обамеянг.

В прошлом сезоне Лиги 1 подопечные Роберто Де Дзерби обыгрывали «Ренн» в двух очных встречах — 2:1 и 4:2. Гринвуд и Адриен Рабьо запугивали оборону соперника, все шесть мячей — их работа. А теперь может быть ещё лучше, потому что клуб заметно усилился. Поэтому прогнозируем победу «Марселя» через тотал больше 2.5 мяча за 2.70.

Слишком большой контраст между командами перед стартом Лиги 1. «Ренн» и так провёл далеко не лучший прошлый сезон, а за лето толком не усилил состав. Неужели надеется на сыгранность, но как же ошибки? У Роберто Де Дзерби по-прежнему мощная атака, благодаря которой можно просто забыть о защите.

Ставка: «Марсель» выиграет у «Ренна» + тотал больше 2.5 мяча за 2.70.