«Жирона» — «Райо Вальекано». Аксель Витсель быстро адаптируется

15 августа 2025 года в матче 1-го тура чемпионата Испании сыграют «Жирона» и «Райо Вальекано». Встреча состоится на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Начало — в 20:00 мск. Постараемся выяснить, насколько эти команды готовы к новому сезону.

Коэффициенты букмекеров на матч «Жирона» — «Райо Вальекано» 15 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Жироны» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Райо Вальекано» оценили в 3.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Жироны за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Райо Вальекано» (15.08.2025)

В прошлом сезоне «Жирона» чудом спаслась от вылета в Сегунду. Лучший бомбардир команды — Кристиан Стуани, которому уже 38 лет. Теперь он не единственный возрастной игрок, потому что недавно было объявлено о переходе экс-полузащитника «Зенита» 36-летнего Акселя Витселя. Но за «Атлетико» в минувшем розыгрыше Примеры за 14 встреч тот не забил ни одного мяча.

Из громких трансферов — всё. А ведь усиление было крайне необходимо, учитывая ужасное выступление в прошлом сезоне. Руководство посчитало по-другому, и отдуваться за всё придётся Мичелу Санчесу. В пяти последних товарищеских матчах каталонский клуб одержал две победы. Обыграны «Алавес» (1:0) и «Вулверхэмптон» (2:1).

Также было два поражения — во встречах с «Марселем» (0:2) и «Наполи» (2:3). Дубль в ворота итальянской команды оформил Стуани. Возраст на нём никак не сказывается. Он готов дальше тащить всю атаку команды на себе. Остаётся фактом, что оборона у «Жироны» всё ещё самое уязвимое место. Да и в играх с более сильными соперниками она не может добиться нужного результата.

Для «Райо Вальекано» прошлый сезон стал одним из лучших за последние годы. Получилось добыть путёвку в квалификацию Лиги конференций, однако придётся тратить силы сразу на несколько турниров, к чему команда не привыкла. Глубина состава осталась прежней. Удалось сохранить всех ключевых футболистов, но был приобретён в качестве свободного агента опытный защитник Луис Фелипе.

Несмотря на отсутствие трансферов в атаку, предсезонную подготовку клуб из Мадрида провёл результативно. Выиграл у «Зволле» (5:0) и «Сандерленда» (3:0), уступил «Вест Бромвичу» (2:3) и сыграл вничью с «Генком» (1:1). По голу в трёх из четырёх встреч забивал лучший бомбардир команды Хорхе де Фрутос.

«Райо Вальекано» включился в игру на максимум во второй половине прошлого сезона, а заканчивал его с беспроигрышной серией из пяти матчей. Ещё он хорошо провёл обе очные встречи с «Жироной» — одну выиграл 2:1, а другая завершилась вничью со счётом 0:0.

Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.85. Преимущество должно быть на стороне команды из Мадрида, так как она лучше провела предсезонку и сохранила состав. Каталонскому клубу придётся помучиться, но Стуани, а скорее всего, и Витсель, дебют которого крайне вероятен, наиграют на гол.

Ставка: обе забьют за 1.85.