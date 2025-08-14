«Вильярреал» — «Овьедо». Саломон Рондон подарит праздник новичку

15 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Овьедо». Встреча состоится на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Начало — в 22:30 мск. Постараемся узнать, чего ожидать от вернувшегося спустя 25 лет в элитный дивизион клуба.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вильярреал» — «Овьедо» 15 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Вильярреала» можно с коэффициентом 1.35, а шансы «Овьедо» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Вильярреала за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Овьедо» (15.08.2025)

Отличным получился прошлый сезон для «Вильярреала». Он получил путёвку в Лигу чемпионов, а завершал его невероятной серией из шести побед. В том числе обыграл «Барселону» (3:2). Вот только некоторых героев того времени потеряли. Алекс Баэна отправился в «Атлетико», а Тьерно Барри — в «Эвертон». Айосе Перес — ещё один лучший бомбардир клуба — не принимал участия ни в одном из товарищеских матчей.

Приобретения были скромными: универсальный вингер Альберто Молейро из «Лас-Пальмаса» и Сантьяго Моуриньо из «Алавеса». Из-за продажи ключевых футболистов и некоторых травм у новичков есть все шансы дебютировать в матче 1-го тура Примеры. Но даже товарищеские встречи наглядно продемонстрировали, что «жёлтая субмарина» стала более уязвимой.

В восьми контрольных матчах — всего одна победа, но добыта в игре с «Арсеналом» (3:2). А уступить пришлось «Спортингу» (0:1), «Дженоа» (1:3) и «Астон Вилле» (0:3). В том числе была встреча с предстоящим соперником «Овьедо», и закончилась она нулями на табло. Это единственная игра, в которой получилось не пропустить.

25 лет ждали болельщики возвращения «Овьедо» в Примеру, и это случилось. Обыграв в стыковых матчах «Мирандес» и «Альмерию», клуб заслужил право выступать на одном уровне с сильнейшими командами Испании. Но он будет одним из беднейших в лиге.

Выделить стоит только трансфер Луки Илича из «Црвены Звезды» и аренду Саломона Рондона у «Пачуки». В прошлом сезоне чемпионата Сербии полузащитник забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. Оба футболиста уже дебютировали за новую команду в товарищеских встречах. Гол Рондона принёс победу в игре с «Культураль Леонес» (1:0), а серб забил мяч в ворота «Хетафе» (1:1).

Эти приобретения могут стать эффективными. В целом предсезонная подготовка для «Овьедо» прошла неплохо. Четыре из шести встреч закончились вничью, а три из них — со счётом 0:0. Велько Паунович понимает, что придётся играть строго от обороны, потому активно практиковал такую тактику во время подготовки в старту Примеры.

Прогнозируем, что клуб из Овьедо забьёт гол. Не внушает доверия текущая форма «Вильярреала», а ещё ему придётся учиться играть без ключевых футболистов, пока не адаптируются новички. А вот приобретения «Овьедо» пришлись к месту и с ходу дали результат. Ждём гола, а там — как будет.

Ставка: «Овьедо» забьёт «Вильярреалу» за 2.02.