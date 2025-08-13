Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319

В ночь с 16 на 17 августа мск на арене «United Center» в Чикаго (США) состоится турнир UFC 319. Главным его событием станет титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Борз получил титульный шанс и полон решимости его использовать.

В соглавном поединке в полулёгком весе сразятся Лерон Мёрфи и Аарон Пико.

Начало события ожидается в 1:00 мск. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 318 можно будет на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 319 выглядит следующим образом.

Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев;

Лерон Мёрфи – Аарон Пико;

Джефф Нил – Карлос Пратес;

Джаред Каннонье – Майкл Пейдж;

Тим Эллиотт – Кай Асакура;

Бобби Грин – Диего Феррейра;

Джеральд Миршерт – Михал Олексейчук;

Джессика Андраде – Лупита Годинес;

Чейз Хупер – Александр Эрнандес;

Эдсон Барбоза – Драккар Клозе;

Брайан Баттл – Нурсултон Рузибоев;

Карин Силва – Джей-Джей Олдрич.

Главный бой — дю Плесси — Чимаев

Такое бывает редко, но шансы чемпиона букмекеры оценивают куда ниже. Поставить на победу Дрикуса дю Плесси можно с коэффициентом 3.66, а на Хамзата Чимаева можно заключить пари за 1.30.

Южноафриканец завоевал титул, будучи аутсайдером в бою с Шоном Стриклендом. Затем дважды его защитил, победив легендарного Исраэля Адесанью и всё того же Стрикленда в реванше.

У Дрикуса корявая техника и есть огромные вопросы по защите. Но он стойкий, ведёт бой хаотично. И в предыдущих боях все его ошибки оказались прощены. К тому же в психологическом плане южноафриканец очень силён. Он получал ментальное превосходство над соперниками ещё до старта боя, и это очень помогало ему. У дю Плесси всё в порядке с выносливостью, он даже прибавляет от раунда к раунду. Так что если Дрикус сможет продержаться первые пару раундов, его шансы будут расти на глазах.

Вот только как выжить в эти два раунда? Ведь с борьбой Чимаева пока не справился никто. Все разговоры о том, что у Борза не было достойных соперников, завершились после победы над Робертом Уиттакером. Тот не продержался и раунда.

Давление с первых секунд с молниеносными проходами и контролем на земле — план простой, однако он у Чимаева работает всегда. И вряд ли Хамзат будет менять эту тактику. При этом в последнее время Борз здорово прибавил и в стойке, и в геймплане. Так что если вдруг блицкриг не удастся, он вполне способен поменять манеру боя. Но, скорее всего, это не понадобится. Габариты и скорость — убийственное сочетание, против которого дю Плесси не сможет выжить. Рекомендуем ставку на ТМ 2.5 раунда за 1.87, а когда линия станет шире, можно рассмотреть победу Чимаева сабмишеном в первом-втором раунде. Борз получил титульный шанс и он должен забрать пояс.

Мёрфи — Пико

Изначально с Пико должен был сразиться Мовсар Евлоев, но россиянин снялся из-за травмы. Так что теперь против американца выйдет Лерон Мёрфи. Здесь букмекеры отдают предпочтение Пико. Коэффициент на его победу – 1.67, а на британца можно поставить за 2.26.

У Мёрфи пока нет поражений в карьере и всего одна ничья. Это очень интересный атлет, у которого высокая скорость, отличные навыки ударника, хороший бойцовский IQ. Проблема одна — нет нокаутирующей мощи. Финишировать соперников Лерон не умеет. Пока что решить эту проблему не удаётся. И это может стать ключевым фактором в предстоящем поединке.

Пико — это звезда Bellator, классный борец, который дебютирует в UFC. В партере он в полном порядке, да и в стойке не раз нокаутировал оппонентов. Он способен задавить Мёрфи прессингом. К тому же у британца бывают проблемы в обороне. В общем, понятно, почему аналитики считают Аарона фаворитом боя. Правда, в других сериях у Пико были оппоненты уровнем пониже, перейти на новую ступеньку может быть не так просто. Ну и волнение перед дебютом может сыграть свою роль. Однако потенциально он сильнее. Поэтому здесь предлагаем поверить оценкам экспертов и поставить на победу американского проспекта за 1.67.