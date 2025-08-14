Скидки
Ливерпуль — Борнмут 15 августа: прогноз, составы, коэффициенты, где смотреть матч АПЛ

23:2 говорят сами за себя: «Ливерпуль» сомнёт «Борнмут» на старте
Алексей Анисимов
«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Новая страница без Жоты и Нуньеса.

15 августа «Ливерпуль» откроет сезон АПЛ на «Энфилде» матчем с «Борнмутом». От хозяев ждут мощного старта — чемпионат только начинается, но уже есть ожидания конкурентной борьбы за титул. Для гостей же эта встреча — серьёзная проверка обновлённого состава в условиях, где у них обычно мало что получается.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут» 15 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время можно с коэффициентом 1.32, что соответствует примерно 74% вероятности. Успех «Борнмута» оценивается заметно выше — коэффициент около 9.50, а ничья идёт за 6.20. Такой расклад подчёркивает статус ливерпульцев как явных фаворитов на «Энфилде».

При этом аналитики отмечают высокую вероятность результативного матча. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.10. Если забьют обе команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.63. По мнению экспертов, наиболее вероятный исход после 90 минут игры — победа «Ливерпуля» со счётом 2:0.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Борнмут» (15.08.2025)

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» провёл активное трансферное лето: в команду пришли Флориан Вирц, Уго Экитике, Жереми Фримпонг и Милош Керкез. Перед предстоящем матчем особенно выделяется переход Керкеза из «Борнмута» — он может добавить скорости и креатива на фланге, плюс для болельщиков это ещё один эмоциональный стимул. Усиление на флангах и в атаке должно принести команде свежесть и глубину.

Тем не менее у «красных» остаются кадровые проблемы. Клуб уже расстался с Диасом и Нуньесом, а Диогу Жота трагически ушёл. Главный тренер Арне Слот старается компенсировать пробелы гибкой тактической схемой, но дефицит классических решений в ключевых линиях на первых порах ощущается.

«Борнмут» тоже переживает перестройку. Летом клуб покинули Керкез, Дин Хёйсен и Забарный. На их место пришли Диаките, Петрович и Трюффер. Новой линии обороны ещё предстоит сыграться. Особенно сложно будет во встрече с таким клубом, как «Ливерпуль». Риски выглядят ощутимыми.

При этом ситуация в составе гостей нерадостная: Энес Унал и Льюис Кук точно пропустят матч. Под вопросом участие Луиса Синистерры, Джастина Клюйверта и Райана Кристи. Потери нескольких ключевых атакующих исполнителей и полузащитников резко снижают гибкость «Борнмута» на выезде.

Кроме того, статистика говорит за себя: «Ливерпуль» выиграл шесть последних домашних матчей с «Борнмутом» с общим счётом 23:2. Даже при нынешних кадровых трудностях «красные» сохраняют колоссальный перевес за счёт качества, уровня исполнителей и домашней обстановки.

Ожидаем динамичную игру: «Ливерпуль» будет активно прессинговать, работать флангами, «Борнмут» же попытается ответить острыми контратаками. Вероятно, гости сумеют забить, но темп и мощь хозяев должны взять верх. Прогноз — победа «Ливерпуля» с разницей в два мяча. Подопечные Арне Слота обязаны начать сезон уверенно, а соперник в нынешнем составе способен лишь слегка усложнить задачу.

Ставка: «Ливерпуль» обыграет «Борнмут» с разницей минимум в два мяча за 1.81.

