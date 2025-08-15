Скидки
Вильярреал — Овьедо, Жирона — Райо Вальекано, прогнозы и ставки на футбол 15 августа, трансляция, счёт, голы, результаты

Ла Лига — 2025/2026: экспресс на первые матчи нового сезона
Максим Ермаков
Экспресс на матчи Примеры 15 августа 2025 года
Аудио-версия:
Наконец-то, дождались!

Сегодня, 15 августа, стартует новый сезон чемпионата Испании. Программа 1-го тура откроется двумя встречами: «Вильярреал» сыграет с «Овьедо», а «Жирона» — с «Райо Вальекано». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Овьедо»

Испания — Примера . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Овьедо
Овьедо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отличным получился прошлый сезон для «Вильярреала». Команда получила путёвку в Лигу чемпионов, а завершала его невероятной серией из шести побед. В том числе обыграла «Барселону» (3:2). Вот только некоторых героев уже потеряли. Приобретения же были скромными. Даже товарищеские встречи наглядно продемонстрировали, что «жёлтая субмарина» стала более уязвимой.

25 лет ждали болельщики возвращения «Овьедо» в Примеру, и это случилось. Команда заслужила право выступать на одном уровне с сильнейшими командами Испании. Но она будет одной из беднейших в лиге. Выделить стоит только трансфер Луки Илича из «Црвены Звезды» и аренду Саломона Рондона у «Пачуки». Они уже приносят пользу.

Прогнозируем, что клуб из Овьедо забьёт гол. Не внушает доверия текущая форма «Вильярреала», также «подлодке» придётся учиться играть без ключевых футболистов, пока не адаптируются новички. А вот приобретения «Овьедо» пришлись к месту и с ходу дадут результат. Ждём гола.

Прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано»

Испания — Примера . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне «Жирона» чудом спаслась от вылета в Сегунду. Лучший бомбардир команды — Кристиан Стуани, которому уже 38 лет. Теперь он не единственный возрастной игрок, потому что недавно было объявлено о переходе экс-полузащитника «Зенита» 36-летнего Акселя Витселя. Из громких трансферов — всё.

Для «Райо Вальекано» прошлый сезон стал одним из лучших за последние годы. Получилось добыть путёвку в квалификацию Лиги конференций, однако придётся тратить силы сразу на несколько турниров, к чему команда не привыкла. Глубина состава осталась прежней. Удалось сохранить всех ключевых футболистов.

Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.85. Преимущество должно быть на стороне команды из Мадрида, так как она лучше провела предсезонку и сохранила состав. Каталонскому клубу придётся помучиться, но Стуани, а скорее всего, и Витсель, дебют которого крайне вероятен, наиграют на гол.

Экспресс на матчи Примеры 15 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Овьедо» забьёт «Вильярреалу» за 2.02.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Жирона» — «Райо Вальекано» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.02 х 1.85 = 3.73.

