«Ливерпуль» начинает защиту титула: экспресс на футбол

Сегодня, 15 августа, стартует новый сезон в некоторых топовых чемпионатах. Английская Премьер-лига и французская Лига 1 — не исключение. Делаем прогнозы на матчи «Ливерпуль» — «Борнмут» и «Ренн» — «Марсель», а затем собираем экспресс.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

«Ливерпуль» провёл активное трансферное лето: в команду пришли Флориан Вирц, Уго Экитике, Джереми Фримпонг и Милош Керкез. Перед предстоящем матчем особенно выделяется переход Керкеза из «Борнмута» — он может добавить скорости и креатива на фланге, плюс для болельщиков это ещё один эмоциональный стимул.

Гости тоже переживают перестройку. Летом клуб покинули Керкез, Дин Хёйсен и Илья Забарный. Пришли Бафоде Диаките, Джордже Петрович и Адриен Трюффер. Новой линии обороны ещё предстоит сыграться. Особенно сложно будет против такого клуба, как «Ливерпуль». Риски выглядят ощутимыми.

При этом ситуация в составе нерадостная: есть много кадровых потерь и вопросов. А ещё «Ливерпуль» выиграл шесть последних домашних матчей с «Борнмутом» с общим счётом 23:2. Даже при нынешних кадровых трудностях «красные» сохраняют колоссальный перевес за счёт уровня исполнителей и домашней обстановки. Рискнём и возьмём Ф1 (-1.5).

Прогноз на матч «Ренн» — «Марсель»

«Ренн» провёл далеко не лучший сезон в Лиге 1, а за лето ещё и растерял важных футболистов. Ушли защитники Трюффер, Лоранс Ассиньон и один из ключевых полузащитников Азор Матусива. Потерю таких игроков руководство попробует компенсировать новичками Кентеном Мерленом и Валентином Ронжье. Получится ли — покажет только время. В целом предсезонная подготовка у команды из Ренна прошла хорошо, однако много пропущенных голов намекают на проблемы в обороне.

«Марсель» стал вице-чемпионом Лиги 1 в прошлом сезоне. Заканчивал который беспроигрышной серией из пяти матчей. В каждом были пропущенные голы, но забитых было гораздо больше. Хорошо бы сохранить такой агрессивный и атакующий футбол. Поводов переживать нет. За лето команда из Марселя сохранила всех ключевых игроков, включая своего лучшего бомбардира Мэйсона Гринвуда, а также неплохо усилилась.

В прошлом сезоне Лиги 1 подопечные Роберто Де Дзерби обыгрывали «Ренн» в обеих очных встречах — 2:1 и 4:2. Гринвуд и Адриен Рабьо запугали оборону соперника, все шесть мячей — их работа. А теперь может быть ещё лучше, потому что клуб заметно усилился. Поэтому прогнозируем победу «Марселя» через тотал больше 2.5 мяча за 2.70.

Экспресс на футбол 15 августа 2025 года

Ставка 1: «Ливерпуль» обыграет «Борнмут» с разницей минимум в два мяча за 1.81.

«Марсель» выиграет у «Ренна» + тотал больше 2.5 мяча за 2.70.

Общий коэффициент: 1.81 х 2.70 = 4.88.