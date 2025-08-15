«Мальорка» — «Барселона». У Ямаля разыгрался чемпионский аппетит

16 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Мальорка» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Начало — в 20:30 мск. Попробуем выяснить, насколько каталонцы готовы к защите чемпионства.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мальорка» — «Барселона» 16 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.48, а шансы «Мальорки» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу каталонского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Барселона» (16.08.2025)

«Барселона» в новом сезоне Примеры будет преследовать цель защитить титул чемпиона. Для подготовки и отдыха у неё было достаточно времени, потому что в КЧМ-2025 команда не участвовала. Однако всё равно столкнулась с массой проблем – от конфликта с тер Штегеном до сложностей с регистрацией новичков. К счастью, многое разрешилось, а голкиперу вернули капитанскую повязку.

Каталонцы провели четыре товарищеских матча, в каждом одержали победы. Во время турне по Азии были обыграны «Виссел Кобе» (3:1), «Сеул» (7:3) и «Тэгу» (5:0), а в последней контрольной встрече — «Комо» (5:0). Подопечные Флика не почувствовали конкуренции, зато хорошо размялись. Особенно Ламин Ямаль, забивший четыре мяча в этих матчах.

Ферран Торрес оформил дубль в ворота «Сеула». Он будет основным нападающим какое-то время, пока не восстановится после травмы Роберт Левандовски. Купленный у «Эспаньола» голкипер Жоан Гарсия выходил в стартовом составе во всех товарищеских встречах, ведь тер Штеген недоступен из-за травмы. Процесс регистрации новичка идёт полным ходом.

Есть проблема с тем, чтобы заявить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. В остальном состав команды Флика остался без изменений. Поэтому ждём ещё одного выдающегося сезона. К тому же соперник будет удобным в 1-м туре. Каталонцы не проигрывают «Мальорке» 16 лет. В минувшем сезоне побеждали её дважды — 1:0 и 5:1.

Команда из Пальма-де-Мальорки могла бы участвовать в Лиге конференций, если бы не завалила концовку прошлого сезона. Виной тому стали игровой кризис и травмы ключевых футболистов. За лето она никак не поменялась и будет играть прежним составом. Единственный значимый трансфер — это Пабло Торре, выступавший как раз за «Барселону».

Предсезонку «Мальорка» провела в принципе неплохо, если не учитывать низкий уровень большинства соперников. Единственным серьёзным испытанием стал «Лион», которому проиграли 0:4. В последней контрольной встрече получилось победить «Гамбург» (2:0). Хагоба Аррасате по-прежнему будет рассчитывать на строгую игру в обороне и контратаки.

Правда, в прошлом сезоне его тактика никак не работала против фаворитов, таких как «Барселона». Поэтому нашей ставкой будет победа каталонцев с форой (-1.5) за 2.30. Они не на шутку разогнались в товарищеских матчах, а шанс для Феррана Торреса заменить Левандовского станет огромной мотивацией. Ямаль тоже в прекрасной форме.

Ставка: «Барселона» победит «Мальорку» с разницей не менее чем в два мяча за 2.30.