Золото Бундеслиги есть, а теперь можно закрепить ещё одним трофеем.

Так Кейн снял проклятье или нет? Матч за Суперкубок «Штутгарт» — «Бавария» это покажет

16 августа 2025 года в матче за Суперкубок Германии сыграют «Штутгарт» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена». Начало — в 21:30 мск. Гарри Кейн прервал многолетнее «проклятье», но не собирается останавливаться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Штутгарт» — «Бавария» 16 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.57, а шансы «Штутгарта» оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Мюнхена за 9.00.

Прогноз на матч за Суперкубок Германии «Штутгарт» — «Бавария» (16.08.2025)

«Штутгарт» сразится за Суперкубок Германии как обладатель Кубка страны. Данный трофей покорился команде впервые с 1997 года, и это большое событие, которое должно придать уверенности. Тем более руководство постаралось сохранить всех ключевых футболистов. Ушёл только Энцо Мийо, но «Бавария» хочет трансфера Ника Вольтемаде. Не получается договориться по сумме.

«Штутгарт» принял участие в четырёх товарищеских встречах. Выиграл трижды — у «Феллбаха» (7:1), «Сельты» (2:1) и «Тулузы» (6:0), а уступил «Болонье» (0:1). В целом команда выглядит не хуже, чем в прошлом сезоне. Однако перед стартом Бундеслиги её ждёт испытание. Последние две очные встречи она проиграла «Баварии» — 0:4 и 1:3.

Мюнхенцы вернули чемпионский титул и планируют начать новый сезон с трофея. В межсезонье их футболисты практически не отдыхали, потому что участвовали в КЧМ-2025. Добрались до четвертьфинала, где проиграли «ПСЖ» (0:2). Несмотря на это, команда Венсана Компани успела провести три товарищеские встречи.

Обыграны «Лион» (2:1), «Тоттенхэм» (4:0) и «Грассхоппер» (2:1). Лучший бомбардир Гарри Кейн забил в этих играх всего гол, а также промахнулся с пенальти. Майкл Олисе был более эффективен в атаке — два мяча и одна голевая передача. Луис Диас, купленный у «Ливерпуля», пока отмалчивается. Ему нужно больше времени на адаптацию. Ощущается уход Томаса Мюллера и Лероя Зане.

«Бавария» привыкла, что её атака более насыщенна, поэтому так хочет подписать игрока «Штутгарта» Вольтемаде, который, кстати, не против. Также, по некоторой информации, на замену Нойеру, проводящему прощальный сезон, может быть подписан Доннарумма, объявивший о своём уходе из «ПСЖ». В остальном без изменений.

Венсан Компании ответил на критику. Его обвиняли в плохой работе с молодёжью, и он задействовал огромное количество резервов в товарищеских встречах. Как видим по результатам, это дало плоды. 17-летний Леннарт Карл и 18-летний Джона Куси-Асаре забили по два гола. Новый сезон покажет, что будет на дистанции.

В качестве ставки предлагаем взять обмен голами и тотал больше 2.5 мяча за 1.82. В таком напряжённом матче трудно выбрать победителя. Встреча «ПСЖ» и «Тоттенхэма» лишний раз убедила, что перед стартом сезона у всех команд есть ошибки и недостатки, поэтому нельзя никого считать аутсайдером. А вот голы, учитывая атакующий потенциал клубов, будут.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.82.