Против чеченца нет приёма: бой дю Плесси — Чимаев завершится досрочно

В ночь с 16 на 17 августа в Чикаго, США, на арене «Юнайтед-центр» пройдёт турнир UFC 319. В главном событии вечера за чемпионский пояс в средней весовой категории сразятся южноафриканец Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ. Начало боя — не ранее 7:00 мск. Борз — феноменален. Сможет ли Глухарь защитить титул?

Коэффициенты на бой UFC Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев 17 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Чимаеву и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.30. Шансы дю Плесси на успешный исход оценили в 3.66. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 63.00.

Кроме того, эксперты уверены, что предстоящий поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 3.30, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.30. Победа Хамзата нокаутом идёт за 3.75, а успех Дрикуса по очкам оценён в 9.00.

Прогноз на бой UFC 319 Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (17.08.2025)

Все с нетерпением ждут этого поединка. Хамзат Чимаев попытается отобрать чемпионский титул в средней весовой категории у Дрикуса дю Плесси, для которого это будет уже третья защита в карьере. Чеченский боец вообще не знает поражений, а африканец не проигрывает с 2019 года.

Борз предсказуем, но это не мешает ему побеждать. Каждый соперник ещё до начала схватки знает, как он будет действовать и чего от него ожидать, однако никакие способы защиты не работают. Он сбивает с ног своих оппонентов, затем проводит болевой или удушающий. А если не получается, то наносит серии ударов в партере, зарабатывая очки.

В прошлом поединке Чимаев одолел Роберта Уиттакера, который считался одним из лучших по защите от тейкдаунов в этой весовой категории. Однако чеченский спортсмен уложил его на канвас и сломал челюсть болевым приёмом. Так же легко он расправился с Кевином Холландом и Ли Цзинляном.

А вот с Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом ему пришлось провести все три раунда. Даже на такой дистанции было заметно, что «бензобак» Хамзата пустел. А если ему придётся провести все пять раундов? Конечно, такое маловероятно, но в спорте и тем более в UFC бывает всякое.

Дю Плесси считается очень эффективным и сильным бойцом. Он не раз это доказывал в октагоне, нанося самым серьёзным соперникам поражения. Его способность читать противника не поддаётся объяснению. Дрикус, подобно хищнику, определяет слабые места, а потом умело их использует для достижения победы.

Даже с ударником Шоном Стриклендом в прошлом бою он использовал давление, много двигался и заслужил победу единогласным решением судей. Хорошо прошёл всю дистанцию в пять раундов. А с Исраэлем Адесаньей до этого использовал свои борцовские навыки, потому что по-другому не получилось бы. В четвёртом раунде провёл удушающий приём и выиграл.

Наверняка в первую очередь африканец тренировал защиту от тейкдаунов, хотя она ещё никому не помогала в боях с Хамзатом. Из всего списка поверженных Дрикусом соперников нет никого, кто был бы хоть немного похож на чеченского спортсмена. Предлагаем поставить на победу Хамзата в промежуток с первого по третий раунд за 1.90. Борз никогда не дрался все пять раундов и не планирует это делать. Его «бензобак» пустел даже в третьем, поэтому он постарается свалить дю Плесси в ранних раундах.

Ставка: победа Чимаева в бою с дю Плесси в первом-третьем раундах за 1.90.