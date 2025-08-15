Без Родри и Де Брёйне: «Манчестер Сити» открывает сезон у «Вулверхэмптона»

Один ещё не готов, другой — ушёл. Но шансы выиграть хорошие!

16 августа в 19:30 мск на «Молине» в Вулверхэмптоне стартует 1-й тур английской Премьер-лиги для «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити». В прошлом сезоне команды показали несвойственные для себя результаты, а потому обновления не заставили себя долго ждать. Посмотрим, во что это выльется в новом сезоне.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 16 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно примерно за 1.43, что соответствует около 70% вероятности. Успех «Вулверхэмптона» оценивается выше — около 6.75, ничья идёт в районе 4.50. Такой расклад подчёркивает статус «Сити» как явного фаворита на «Молине».

Аналитики также ожидают результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Ставка «обе забьют» держится в диапазоне 1.70-1.85. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут — 2:1 в пользу гостей, а также 1:0 и 1:1.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

Контекст у «Манчестер Сити» непривычный. Прошлый сезон завершился без трофеев, третье место в АПЛ и болезненные девять поражений за 38 туров. Летом «Сити» перезапустился: без Кевина Де Брёйне, но с активными вливаниями — Тейани Рейндерс, Райан Шерки, Омар Мармуш и другие. Цель — вернуть креатив и энергетику, чтобы снова бороться за титулы.

По кадрам ключевой вопрос перед предстоящем матчем нового сезона АПЛ — Родри. Хосеп Гвардиола признаёт: до сентябрьской паузы испанец будет готов не на 100%, а потому часто видеть его не получится. Из-за этого структура контроля мяча может проседать. Фил Фоден близок к готовности, но тоже шёл с ограничениями в предсезонке. Это влияет на баланс.

«Вулверхэмптон» в эпоху Витора Перейры, в свою очередь, тоже штормит: перестройка, смена опорных фигур. Летом ушли Матеус Кунья и Райан Аит-Нури, пришли Йёрген Странн Ларсен, Джон Арьяс, Фер Лопес, Давид Мёллер Вольфе. Глубина выросла, но сыгранность — открытый вопрос к старту чемпионата Англии и матча с «горожанами».

Тактика на встречу достаточно читаема. «Сити» наверняка попытается задавить владением и изоляциями в полуфлангах. За счёт либо Шерки, либо Фодена. «Вулвз» ответят средним блоком и упором на мощь Странн Ларсена. Плюс быстрые переводы на фланги. У хозяев есть скорость, но первые фазы выхода под давлением — зона риска.

История встреч подсказывает осторожность: у «горожан» были осечки на «Молине». Но в сумме класс и глубина «Сити» в стартовых турах чаще берут своё, особенно на фоне перестройки соперника. Скорее всего, нас ждёт базовый сценарий — победа «Манчестера». Ставка — П2 + ТБ 1.5 мяча. Качество передней линии гостей и уязвимость хозяев к позиционному давлению при новой конфигурации состава должны сыграть ключевую роль.

Ставка: «Сити» обыграет «Вулверхэмптон» + тотал больше 1.5 мяча за 1.83.