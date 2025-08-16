Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Спартак — Зенит: прогноз и ставка на матч 16 августа, где смотреть, какой канал, составы, голы, счёт, трансляция, Станкович, Семак

Экспресс на РПЛ: «Спартак» — «Зенит» и другие вкусности
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи РПЛ 16 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
А «Локомотив» продолжает набирать очки в чемпионате России.

Сегодня, 16 августа, пройдут три встречи 5-го тура чемпионата России. Особняком стоит вывеска матча «Спартак» — «Зенит», но на этом программа не заканчивается. Делаем прогнозы на все игры и собираем общий экспресс.

Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Формально это лишь 5-й тур, но для «Спартака» встреча уже весит больше обычного. Серия срывов в начале сезона и давление на Деяна Станковича после кубкового проигрыша по пенальти от «Динамо» Махачкала усиливают фоновый шум. При этом у хозяев непростая кадровая повестка. Гарсия получил повреждение. Литвинов худо-бедно тащит объём в центре, однако без стабильного «наконечника» клуб часто зависает в позиционных атаках. Итогом становятся «поздние» голы и нервная концовка.

«Зенит» подходит со смешанными сигналами к ответственному матчу. Болезненное поражение со счётом 0:1 в Грозном при тотальном контроле мяча, затем оперативная реакция — победа 3:0 над «Рубином» в Кубке России. В пользу гостей — дисциплина и глубина, форма Матео Кассьерры и полезность Андрея Мостового при смене темпа. Есть и минусы у петербуржцев: травма Нино на разминке в Грозном подсветила уязвимость центра обороны при перестроениях.

Материалы по теме
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319

Контекст матча подталкивает к «закрытому» сценарию. «Спартак» после кубковой драмы будет беречься и наверняка сохранять структуру. Станет искать свои шансы через стандарты и полуконтратаки. «Зенит» же, вероятно, возьмётся контролировать ритм и переводить игру во фланговые коридоры, избегая открытой перестрелки на старте. Прогноз и ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча. Дополнительный стимул для петербургского клуба — жажда реванша после поражения в прошлом сезоне.

Прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив»

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» принимает «Локомотив» на «Ростех Арене» в Калининграде. Эти соперники уже играли буквально на днях в Москве в Кубке России — железнодорожники победили со счётом 2:0. Теперь — «обратка» при коротком восстановлении и смене площадки. Фактор поля — плюс хозяевам, но плотность календаря и ротация сыграют ключевую роль.

По форме перевес у гостей: 4:2 со «Спартаком» в чемпионате России и как раз 2:0 с «Балтикой» в Кубке России подтверждают тонус. Алексей Батраков — главный в атаке, в августе у него серия голов. «Балтика» же в РПЛ увезла 1:1 из Самары с «Крыльями», а до поражения от «Локо» преимущественно радовала результативностью.

Ждём более открытый сценарий и голы в обе стороны. «Балтика» дома агрессивна по флангам и создаёт моменты после навесов и стандартов. «Локомотив» уязвим, зато сам стабильно находит шансы через Батракова и второй темп. Короткий цикл восстановления снижает плотность обороны. Прогноз: обе забьют, но гости наберут очки.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня «Ахмат-Арена» примет матч «Ахмат» — «Крылья Советов». Грозненцы уже поймали импульс при Станиславе Черчесове, обыграв «Зенит» со счётом 1:0. Самарцы Магомеда Адиева стартовали бодро (4:1 в Ростове), затем сыграли 1:1 с «Балтикой», а в Кубке России свели 1:1 с «Сочи» и уступили в серии пенальти.

Контекст важен: свежий эффект от нового тренера и плотный график у обеих сторон. «Ахмат» дома высоко конкурирует в единоборствах и давит через стандарты. Плюс с приходом Черчесова дисциплина без мяча выросла. «Крылья Советов» держат темп и остро переходят в атаку, однако сам Адиев после игры в Сочи признал хаотичность исполнения — команда ещё подстраивается.

Материалы по теме
Против чеченца нет приёма: бой дю Плесси — Чимаев завершится досрочно
Против чеченца нет приёма: бой дю Плесси — Чимаев завершится досрочно

Прогноз: ожидаем обмен голами. Базовый выбор — обе забьют: «Крылья Советов» стабильно создают моменты, «Ахмат» при равном счёте охотно рискует дома. Альтернатива для аккуратной стратегии — ТБ 2 мячей (с возвратом на двух мячах). Вероятный счёт — 1:1. Матч может быть с высокой плотностью борьбы в центре и акцентом на стандарты. Мы же рискнём и подождём ничью.

Экспресс на матчи РПЛ 16 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Зенит» не проиграет «Спартаку» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.40.
  • Ставка 2: «Локомотив» не проиграет «Балтике» + обе забьют за 2.25.
  • Ставка 3: ничья в матче «Ахмат» — «Крылья Советов» за 3.60.

Общий коэффициент: 2.40 х 2.25 х 3.60 = 19.44.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android