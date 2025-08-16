Матч за Суперкубок Германии и «Барселона» в роли чемпиона: экспресс на футбол

Дождались! Топовый европейский футбол, пусть и не в полной мере, потихоньку возвращается из отпуска. Сегодня, 16 августа, следим за матчем за Суперкубок Германии, а также за интересными встречами в чемпионатах Англии и Испании.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

Контекст у «Манчестер Сити» непривычный. Прошлый сезон завершился без трофеев, третье место в АПЛ и болезненные девять поражений за 38 туров. Летом «Сити» перезапустился: без Кевина Де Брёйне, но с активными вливаниями — Тейани Рейндерс, Райан Шерки, Омар Мармуш и другие. Цель — вернуть креатив и энергетику, чтобы снова бороться за титулы. По кадрам ключевой вопрос перед предстоящим матчем нового сезона АПЛ — Родри, который не готов на 100%.

«Вулверхэмптон» в эпоху Витора Перейры, в свою очередь, тоже штормит: перестройка, смена опорных фигур. Летом ушли Матеус Кунья и Райан Аит-Нури, пришли Йёрген Странн Ларсен, Джон Арьяс, Фер Лопес, Давид Мёллер Вольфе. Глубина выросла, но сыгранность — открытый вопрос к старту чемпионата Англии и матча с «горожанами».

Тактика на встречу достаточно читаема. «Сити» наверняка попытается задавить владением и изоляциями в полуфлангах. «Вулвз» ответят средним блоком и упором на мощь Странн Ларсена. Плюс быстрые переводы на фланги. Скорее всего, нас ждёт базовый сценарий — победа «Манчестера». Ставка — П2 + ТБ 1.5 мяча. Качество передней линии гостей и уязвимость хозяев к позиционному давлению при новой конфигурации состава должны сыграть ключевую роль.

Прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария»

«Штутгарт» сразится за Суперкубок Германии как обладатель Кубка страны. Данный трофей покорился команде впервые с 1997 года, и это большое событие, которое должно придать уверенности. Тем более руководство постаралось сохранить всех ключевых футболистов. Однако перед стартом Бундеслиги её ждёт испытание. Последние две очные встречи она проиграла «Баварии» — 0:4 и 1:3.

Мюнхенцы вернули чемпионский титул и планируют начать новый сезон с трофея. В межсезонье их футболисты практически не отдыхали, потому что участвовали в КЧМ-2025. Добрались до четвертьфинала, где проиграли «ПСЖ» (0:2). Несмотря на это, команда Венсана Компани успела провести три товарищеские встречи. При этом тренер уже успел удачно задействовать молодёжь во время предсезонки.

В качестве ставки предлагаем взять обмен голами и тотал больше 2.5 мяча за 1.82. В таком напряжённом матче трудно выбрать победителя. Встреча «ПСЖ» и «Тоттенхэма» лишний раз убедила, что перед стартом сезона у всех команд есть ошибки и недостатки, поэтому нельзя никого считать аутсайдером. А вот голы, с учётом атакующего потенциала клубов, будут.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона»

«Барселона» в новом сезоне Примеры будет преследовать цель защитить титул чемпиона. Для подготовки и отдыха у неё было достаточно времени, потому что в КЧМ-2025 команда не участвовала. Каталонцы провели четыре товарищеских матча, в каждом одержали результативные победы. Хорош был Ламин Ямаль.

В целом состав у команды Флика остался без изменений. Поэтому ждём ещё одного выдающегося сезона. К тому же соперник будет удобным в 1-м туре. Каталонцы не проигрывают «Мальорке» 16 лет. В минувшем сезоне побеждали её дважды — 1:0 и 5:1. Команда из Пальма-де-Мальорки могла бы участвовать в Лиге конференций, если бы не завалила концовку прошлого сезона.

Предсезонку «Мальорка» провела в принципе неплохо, если не учитывать низкий уровень большинства соперников. Хагоба Аррасате по-прежнему будет рассчитывать на строгую игру в обороне и контратаки. Правда, в прошлом сезоне его тактика никак не работала во встречах с фаворитами, такими как «Барселона». Поэтому нашей ставкой будет победа каталонцев с форой (-1.5) за 2.30.

Экспресс на футбол 16 августа 2025 года

Общий коэффициент: 1.83 х 1.82 х 2.30 = 7.66.