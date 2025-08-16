Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Мальорка — Барселона: прогноз и ставка на матч 16 августа, где смотреть, прямая трансляция, какой канал, составы, счёт, голы

Матч за Суперкубок Германии и «Барселона» в роли чемпиона: экспресс на футбол
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на футбол 16 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
А «Манчестер Сити» учится играть без Де Брёйне.

Дождались! Топовый европейский футбол, пусть и не в полной мере, потихоньку возвращается из отпуска. Сегодня, 16 августа, следим за матчем за Суперкубок Германии, а также за интересными встречами в чемпионатах Англии и Испании.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Контекст у «Манчестер Сити» непривычный. Прошлый сезон завершился без трофеев, третье место в АПЛ и болезненные девять поражений за 38 туров. Летом «Сити» перезапустился: без Кевина Де Брёйне, но с активными вливаниями — Тейани Рейндерс, Райан Шерки, Омар Мармуш и другие. Цель — вернуть креатив и энергетику, чтобы снова бороться за титулы. По кадрам ключевой вопрос перед предстоящим матчем нового сезона АПЛ — Родри, который не готов на 100%.

«Вулверхэмптон» в эпоху Витора Перейры, в свою очередь, тоже штормит: перестройка, смена опорных фигур. Летом ушли Матеус Кунья и Райан Аит-Нури, пришли Йёрген Странн Ларсен, Джон Арьяс, Фер Лопес, Давид Мёллер Вольфе. Глубина выросла, но сыгранность — открытый вопрос к старту чемпионата Англии и матча с «горожанами».

Материалы по теме
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319

Тактика на встречу достаточно читаема. «Сити» наверняка попытается задавить владением и изоляциями в полуфлангах. «Вулвз» ответят средним блоком и упором на мощь Странн Ларсена. Плюс быстрые переводы на фланги. Скорее всего, нас ждёт базовый сценарий — победа «Манчестера». Ставка — П2 + ТБ 1.5 мяча. Качество передней линии гостей и уязвимость хозяев к позиционному давлению при новой конфигурации состава должны сыграть ключевую роль.

Прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария»

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Штутгарт» сразится за Суперкубок Германии как обладатель Кубка страны. Данный трофей покорился команде впервые с 1997 года, и это большое событие, которое должно придать уверенности. Тем более руководство постаралось сохранить всех ключевых футболистов. Однако перед стартом Бундеслиги её ждёт испытание. Последние две очные встречи она проиграла «Баварии» — 0:4 и 1:3.

Мюнхенцы вернули чемпионский титул и планируют начать новый сезон с трофея. В межсезонье их футболисты практически не отдыхали, потому что участвовали в КЧМ-2025. Добрались до четвертьфинала, где проиграли «ПСЖ» (0:2). Несмотря на это, команда Венсана Компани успела провести три товарищеские встречи. При этом тренер уже успел удачно задействовать молодёжь во время предсезонки.

В качестве ставки предлагаем взять обмен голами и тотал больше 2.5 мяча за 1.82. В таком напряжённом матче трудно выбрать победителя. Встреча «ПСЖ» и «Тоттенхэма» лишний раз убедила, что перед стартом сезона у всех команд есть ошибки и недостатки, поэтому нельзя никого считать аутсайдером. А вот голы, с учётом атакующего потенциала клубов, будут.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона»

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» в новом сезоне Примеры будет преследовать цель защитить титул чемпиона. Для подготовки и отдыха у неё было достаточно времени, потому что в КЧМ-2025 команда не участвовала. Каталонцы провели четыре товарищеских матча, в каждом одержали результативные победы. Хорош был Ламин Ямаль.

В целом состав у команды Флика остался без изменений. Поэтому ждём ещё одного выдающегося сезона. К тому же соперник будет удобным в 1-м туре. Каталонцы не проигрывают «Мальорке» 16 лет. В минувшем сезоне побеждали её дважды — 1:0 и 5:1. Команда из Пальма-де-Мальорки могла бы участвовать в Лиге конференций, если бы не завалила концовку прошлого сезона.

Материалы по теме
Против чеченца нет приёма: бой дю Плесси — Чимаев завершится досрочно
Против чеченца нет приёма: бой дю Плесси — Чимаев завершится досрочно

Предсезонку «Мальорка» провела в принципе неплохо, если не учитывать низкий уровень большинства соперников. Хагоба Аррасате по-прежнему будет рассчитывать на строгую игру в обороне и контратаки. Правда, в прошлом сезоне его тактика никак не работала во встречах с фаворитами, такими как «Барселона». Поэтому нашей ставкой будет победа каталонцев с форой (-1.5) за 2.30.

Экспресс на футбол 16 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Сити» обыграет «Вулверхэмптон» + тотал больше 1.5 мяча за 1.83.
  • Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Штутгарт» — «Бавария» за 1.82.
  • Ставка 3: «Барселона» победит «Мальорку» с разницей не менее чем в два мяча за 2.30.

Общий коэффициент: 1.83 х 1.82 х 2.30 = 7.66.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android