«Динамо» — ЦСКА. Челестини не дрогнет перед тренером сборной России

17 августа 2025 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют московские «Динамо» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск. Фабио Челестини оказался более успешным тренером на старте сезона, чем Валерий Карпин. Кто бы мог подумать!

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — ЦСКА 17 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.60, а шансы ЦСКА оценили тоже в 2.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт тоже за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА (17.08.2025)

Валерий Карпин пребывает в недоумении от результатов, которые показывает «Динамо». Летом он возглавил клуб и в межсезонье оставил приятные впечатления от игры. Но как только начались официальные матчи — всё улетучилось. Тренер сборной России пеняет на медицинский фактор, и, похоже, это действительно главная проблема.

Максим Осипенко присоединился к команде только в минувшей встрече, но Гладышев всё ещё вне игры. Также отсутствуют Константин Тюкавин, Роберто Фернандес, Милан Майсторович, Луис Чавес, Артур Гомес. Каждый из них был бы очень полезен. А пока «Динамо» в РПЛ одержало победу только во встрече с бывшей командой Карпина — «Ростовом» (1:0).

Также были две ничьих — с «Балтикой» (1:1) и «Сочи» (1:1). Уступили бело-голубые «Краснодару» (0:1) в первенстве и ему же — в матче Кубка России, но уже со счётом 0:4. Пока это единственный раз, когда они провалились настолько сильно в защите. В целом в обороне «Динамо» подбирается к хорошим показателям, однако актуальна проблема с атакой, которую легко считывают соперники. Реализация подводит.

ЦСКА при Фабио Челестини показывает классный футбол, хотя многие скептически отнеслись к швейцарскому тренеру. Он делает свою работу и заслуживает похвалы. С каждым матчем заметен большой прогресс. Выиграв Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0), его подопечные не знают поражений в основное время во всех турнирах.

В РПЛ армейцы одолели «Ахмат» (2:1) и разгромили «Рубин» (5:1), вызвав восторг своими действиями в атаке. Также были ничьи с «Оренбургом» (0:0) и «Зенитом» (1:1). В Кубке России они одержали победу во встрече с «Локомотивом» (2:1), но уступили «Акрону» — 1:1 (3:5 пен.). Ротация, возможные эксперименты и не тот настрой могли повлиять на результат.

В чемпионате России у Челестини закрепился стартовый состав, который он не менял в последних встречах. Особенно радует работа швейцарца с молодыми футболистами. Кирилл Глебов оформил дубль в ворота «Рубина», Матвей Кисляк отдал три результативные передачи в РПЛ. Также внимания заслуживает игра Данила Кругового, который стал автором трёх голов и не раз получал высокие оценки.

Даже тот факт, что выбыл из-за травмы основной нападающий Алеррандро, не должен повлиять на игру ЦСКА. Челестини огромный объём работы возлагает на полузащитников, которых называет сердцем команды. Предлагаем поставить на победу армейцев с коэффициентом 2.60. Они и в прошлом сезоне выигрывали у «Динамо» в двух очных встречах — 3:1 и 2:1, а в этом стали ещё ярче.

Ставка: ЦСКА победит «Динамо» за 2.60.