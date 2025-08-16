Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Челси — Кристал Пэлас, 17 августа 2025, прогноз на матч АПЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция, составы, счёт, голы, ставки

«Челси» — «Кристал Пэлас». Коул Палмер обломает обладателя Суперкубка Англии
Максим Ермаков
«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Но получит достойный ответ.

17 августа 2025 года в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 16:00 мск. Дерби, в котором победитель КЧМ-2025 встретится с обладателем Суперкубка Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «аристократам». Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Кристал Пэлас» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу «аристократов» за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» (17.08.2025)

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» преобразился под руководством Энцо Марески и взял два трофея — выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира в США, в финале которого камня на камне не оставил от победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0). Поэтому планы на новый сезон будут грандиозными.

Даже отсутствие отдыха никак не повлияло на настрой и физическую форму футболистов. Они успели провести две товарищеские встречи и в каждой одержали победу. Обыграли «Байер» (2:0) и «Милан» (4:1). Купленный этим летом Жоао Педро забил по голу в каждом матче, а на КЧМ-2025 записал на свой счёт три мяча.

Материалы по теме
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319

Дебютный гол в ворота немцев забил Эстевао Виллиан, а другой новичок, Лиам Делап, отметился дублем во встрече с миланцами. И не забываем про Коула Палмера, который остаётся одним из ключевых футболистов «Челси». У Энцо Марески результат делают абсолютно все, и это впечатляет. Команда мощно усилилась и все трансферы — это молодые таланты.

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне взял свой первый трофей в истории — Кубок Англии. В финале его не смутил «Манчестер Сити» (1:0). Но этим он не ограничился и стал заодно обладателем Суперкубка Англии. Был обыгран чемпион страны «Ливерпуль» — 2:2 (3:2 пен.). Такого от подопечных Оливера Гласнера точно не ожидали. Их успехи — это не случайность, а закономерность.

За лето состав остался прежним, поэтому на игру с «Ливерпулем» вышли те же футболисты, что побеждали «Манчестер Сити». Пока это сыгранный и качественный состав. Важный гол в матче Суперкубка Англии забил лучший бомбардир «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета. Он сравнял счёт. Однако лучшей оценки удостоился Исмаила Сарр, реализовавший пенальти.

Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге

На протяжении девяти официальных матчей клуб Оливера Гласнера не знает поражений, но за это время он ни разу не играл с «Челси». Обе очные встречи минувшего сезона АПЛ закончились ничьей с одинаковым счётом 1:1. И, какими бы грозными ни были «синие», команду, которая обыгрывала «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», нельзя недооценивать.

Предлагаем поставить на то, что «Челси» не проиграет, а обе команды забьют. Почему бы очередной встрече не завершиться со счётом 1:1? В любом случае команда Энцо Марески на «Стэмфорд Бридж» точно не должна уступать в стартовом матче сезона, но получит достойный отпор.

Ставка: «Челси» не проиграет «Кристал Пэлас» + обе забьют за 2.03.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android