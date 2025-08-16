«Челси» — «Кристал Пэлас». Коул Палмер обломает обладателя Суперкубка Англии

17 августа 2025 года в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 16:00 мск. Дерби, в котором победитель КЧМ-2025 встретится с обладателем Суперкубка Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Кристал Пэлас» 17 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «аристократам». Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Кристал Пэлас» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу «аристократов» за 8.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» (17.08.2025)

«Челси» преобразился под руководством Энцо Марески и взял два трофея — выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира в США, в финале которого камня на камне не оставил от победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0). Поэтому планы на новый сезон будут грандиозными.

Даже отсутствие отдыха никак не повлияло на настрой и физическую форму футболистов. Они успели провести две товарищеские встречи и в каждой одержали победу. Обыграли «Байер» (2:0) и «Милан» (4:1). Купленный этим летом Жоао Педро забил по голу в каждом матче, а на КЧМ-2025 записал на свой счёт три мяча.

Дебютный гол в ворота немцев забил Эстевао Виллиан, а другой новичок, Лиам Делап, отметился дублем во встрече с миланцами. И не забываем про Коула Палмера, который остаётся одним из ключевых футболистов «Челси». У Энцо Марески результат делают абсолютно все, и это впечатляет. Команда мощно усилилась и все трансферы — это молодые таланты.

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне взял свой первый трофей в истории — Кубок Англии. В финале его не смутил «Манчестер Сити» (1:0). Но этим он не ограничился и стал заодно обладателем Суперкубка Англии. Был обыгран чемпион страны «Ливерпуль» — 2:2 (3:2 пен.). Такого от подопечных Оливера Гласнера точно не ожидали. Их успехи — это не случайность, а закономерность.

За лето состав остался прежним, поэтому на игру с «Ливерпулем» вышли те же футболисты, что побеждали «Манчестер Сити». Пока это сыгранный и качественный состав. Важный гол в матче Суперкубка Англии забил лучший бомбардир «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета. Он сравнял счёт. Однако лучшей оценки удостоился Исмаила Сарр, реализовавший пенальти.

На протяжении девяти официальных матчей клуб Оливера Гласнера не знает поражений, но за это время он ни разу не играл с «Челси». Обе очные встречи минувшего сезона АПЛ закончились ничьей с одинаковым счётом 1:1. И, какими бы грозными ни были «синие», команду, которая обыгрывала «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», нельзя недооценивать.

Предлагаем поставить на то, что «Челси» не проиграет, а обе команды забьют. Почему бы очередной встрече не завершиться со счётом 1:1? В любом случае команда Энцо Марески на «Стэмфорд Бридж» точно не должна уступать в стартовом матче сезона, но получит достойный отпор.

Ставка: «Челси» не проиграет «Кристал Пэлас» + обе забьют за 2.03.