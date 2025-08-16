«Нант» — «ПСЖ». Сменщик Доннаруммы убьёт надежды Матвея Сафонова

Француз застолбит за собой место основного голкипера ещё одной впечатляющей игрой.

17 августа 2025 года в матче 1-го тура французской Лиги 1 сыграют «Нант» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Ля Божуар» в Нанте. Начало — в 21:45 мск. Шансы навредить победителю Лиги чемпионов у аутсайдера минимальные.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нант» — «ПСЖ» 17 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.35, а шансы «Нанта» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Парижа за 8.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Франции «Нант» — «ПСЖ» (17.08.2025)

«ПСЖ» подходит к новому сезону Лиги 1 в качестве чемпиона, победителя Лиги чемпионов и обладателя Суперкубка УЕФА. Он был в шаге от ещё одного трофея, но в финале КЧМ-2025 неожиданно проиграл «Челси», не сумев ничего поделать с лондонской обороной.

Матч Суперкубка УЕФА наглядно продемонстрировал, что парижане испытывают сложности. Возможно, сказывается короткий перерыв из-за участия в КЧМ-2025. Основное время игры с «Тоттенхэмом» закончилось вничью 2:2, но подопечным Луиса Энрике пришлось отыгрываться с 0:2 на последних минутах. В серии пенальти удалось одержать победу — 4:3.

Всем понравилась дебютная игра голкипера Люка Шевалье, который заменил Доннарумму. Матвей Сафонов пока в подвешенном состоянии. Возможно, что состоится его трансфер. Ещё один новичок — украинец Илья Забарный — пока не дебютировал. В остальном — без перемен. «ПСЖ» удалось сохранить чемпионский состав.

«Нант» вряд ли доволен встрече с таким ярким фаворитом на старте сезона, однако с календарём не поспоришь. Обычный середняк, закрепившийся в Лиге 1, но часто испытывающий проблемы разного характера. Отсюда перебрался в «Краснодар» Дуглас Аугусто. Ещё из значимых потерь можно выделить трансферы Натана Зезе и одного из лучших бомбардиров клуба Мозеса Саймона.

Летом команду из Нанта возглавил Луис Кастро, ранее работавший со скромным «Дюнкерком» из Лиги 2. Вместе с ним добрался до полуфинала Кубка Франции и уступил «ПСЖ» (2:4). Вот и повод попробовать взять реванш. Однако без ключевых футболистов пока мало что получается, а новички не впечатляют. В пяти товарищеских встречах была всего одна победа.

Да и то — обыграть удалось «Лаваль» (2:0). Уступил же «Нант» таким соперникам, как «Генгам» (1:2), «Ренн» (2:3), «Анже» (0:1) и «Париж» (2:3). Много пропущенных мячей не внушают оптимизма. Если такие клубы смогли разрушить оборону, то что будет во встрече с чемпионом Франции?

Предлагаем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет с форой (-1.5). Между классом и качеством клубов огромная пропасть, а ещё выбивают из колеи «Нант» большие потери в составе в трансферное окно. Усиления же не вызывают никакого доверия. Тяжёлая ноша ляжет на плечи Луиса Кастро, но ему не привыкать.

Ставка: «ПСЖ» обыграет «Нант» с разницей минимум в два мяча за 1.92.