«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: главный матч уикенда в АПЛ

Уже в это воскресенье, 17 августа, на «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и «Арсенала» Микеля Артеты. Для обоих это старт в новом сезоне английской Премьер-лиги. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Арсенала» можно примерно за 2.10 (около 50% вероятности). Успех «Манчестер Юнайтед» котируется в пределах 3.60, а ничья представлена в линии за 3.80. Такой расклад отражает статус «канониров» как умеренных фаворитов на «Олд Траффорд», но ничего исключать нельзя.

Судя по тоталам, рынок ждёт голы. Тотал больше 2.5 мяча идёт близко к 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча находится в районе 2.05. Ставка «обе забьют — да» держится в районе 1.65-1.75. По точному счёту чаще всего фигурируют приземлённые варианты: 1:1 либо 2:1 в пользу «Арсенала». Сценарий плотной игры с небольшим перевесом гостей.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (17.08.2025)

«Манчестер Юнайтед» ждёт первый полноценный сезон под руководством Рубена Аморима и вместе с ним же масштабный апгрейд атаки. Уже пришёл Беньямин Шешко из «Лейпцига», ранее — Матеус Кунья и Брайан Мбемо. Логика здесь какая? Судя по всему, есть желание штаба сделать более вертикальный, энергичный фронт с напором в полуфлангах.

При этом кадрово хозяева не без тонких мест. Лисандро Мартинес вне игры из-за колена, а Нуссайр Мазрауи и Джошуа Зиркзее — под большим вопросом. Андре Онана ожидается в заявке, но последнюю товарищескую встречу в воротах отыграл Алтай Байындыр. Это влияет на игру сзади. В частности — на розыгрыш под давлением.

«Арсенал», в свою очередь, точечно усилил то, чего не хватало ему в весенней гонке в прошлом сезоне. А именно — чистую «девятку». Подписан у «Спортинга» Виктор Дьёкереш, уже отметившийся в предсезонке в матче с «Атлетиком». Амбиции у «канониров» неизменны — вернуться в титульную борьбу. И желательно начать с 1-го тура.

По доступности футболистов у гостей картина чище, однако нюансы есть. У Леандро Троссарда небольшое повреждение паха, а Габриэл Жезус продолжает долгую реабилитацию после разрыва ПКС. Это закрепляет ставку Артеты на связку Букайо Сака — Виктор Дьёкереш — Кай Хаверц.

Предстоящее противостояние читается примерно так. «Юнайтед», возможно, будет использовать 3-4-3 с активным прессингом первой линии и ранними забросами на нападающих. «Арсенал» попробует обеспечить контроль через Райса и Эдегора, подключит переводы на Букайо Саку. Фишка — в переходных фазах и стандартах. Как один из вариантов.

С учётом нынешней формы и кадров баланс близок к нейтральному, но у «канониров» выше устойчивость структуры, выстроенной Микелем Артетой, и шире уже готовые связи в атаке. Проще говоря, «красные дьяволы» менее сыграны. Базовый прогноз: обмен голами и результат в маленьких эпизодах и нюансах. Пожалуй, именно сейчас можно взять близкую победу «Арсенала».

Ставка: «Арсенал» обыграет «МЮ» за 2.10.