Дерби «Динамо» — ЦСКА и «Краснодар» — «Сочи»: экспресс на РПЛ

Сегодня, 17 августа, в Российской Премьер-Лиге день дерби. В Москве сыграют друг с другом «Динамо» и ЦСКА, а в южной столице «Краснодар» примет «Сочи». На этом, впрочем, встречи не заканчиваются. Добавим в наш экспресс также игру «Рубин» — «Ростов».

Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи»

«Краснодар» вошёл в кампанию с хорошим тонусом: в Российской Премьер-Лиге идёт вверху таблицы, а в Кубке России на неделе уверенно разобрался с московским «Динамо» Валерия Карпина. Последний матч показал функциональную готовность и глубину ротации. Такой фон важен на коротком цикле перед южным дерби. Стабильность — ключ Мурада Мусаева. Костяк сохранился, механики отлажены, добавилась свежая кровь.

У «Сочи» же старт очень рваный: разгромы 0:3 и 0:4 от «Локомотива» и «Акрона» соответственно, затем поражение 1:2 в Казани от местного «Рубина» и рабочая ничья с московским «Динамо» (1:1). На фоне турбулентности очки с сильным соперником придали команде Роберта Морено нужной уверенности, удалось и в Кубке России добыть победу в серии пенальти. Однако проблемные зоны в обороне остаются.

Прогноз и ставка будут заключаться в следующем. Базовый сценарий — победа «Краснодара» при достаточно сдержанном счёте. Что-то вроде П1 и ТМ 3.5 мяча можно взять. Форма и глубина чемпиона в сумме с неустойчивостью гостей в первой фазе обороны сделают своё дело, но соперник уже взбодрился и едва ли допустит разгром.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

Валерий Карпин пребывает в недоумении от результатов, которые показывает «Динамо». Летом он возглавил клуб и в межсезонье оставил приятные впечатления от игры. Но как только начались официальные матчи — всё улетучилось. Тренер сборной России пеняет на медицинский фактор, и, похоже, это действительно главная проблема.

ЦСКА при Фабио Челестини показывает классный футбол, хотя многие скептически отнеслись к швейцарскому тренеру. Он делает свою работу и заслуживает похвалы. С каждым матчем заметен большой прогресс. Выиграв Суперкубок России во встрече с «Краснодаром» (1:0), его подопечные не знают поражений в основное время во всех турнирах.

В чемпионате России у Челестини закрепился стартовый состав, который он не менял в последних встречах. Даже тот факт, что выбыл из-за травмы основной нападающий Алеррандро, не должен повлиять на игру ЦСКА. Челестини огромный объём работы возлагает на полузащитников, которых называет сердцем команды. Предлагаем поставить на победу армейцев. Они и в прошлом сезоне выигрывали у «Динамо» в двух очных встречах — 3:1 и 2:1, а в этом стали ещё ярче.

Прогноз на матч «Рубин» — «Ростов»

«Рубин» принимает «Ростов» в Казани. У хозяев контрастный отрезок — 2:2 с «Зенитом», 2:1 с «Сочи», затем 1:5 от ЦСКА и 0:3 — в Кубке России. Команда Рашида Рахимова дома играет строже и рассчитывает на активность Мирлинда Даку. Под вопросом состояние Рожкова после недавней травмы.

«Ростов» при Джонатане Альбе штормит: поражения от «Зенита» (1:2) и «Динамо» (0:1), разгромные 1:4 от «Крыльев Советов». Правда, была важная пауза — домашняя победа над «Пари НН» (1:0). В Кубке России на днях, с другой стороны, случились 0:1 от тех же нижегородцев и два удаления. Это бьёт по свежести и дальнейшей ротации.

Прогноз: осторожный темп и плотность в середине поля. «Рубин» ближе к очкам за счёт фактора поля и формы Даку. «Ростов» после тяжёлого кубкового вечера приедет с риском просадки по энергии и дисциплине. Выбор ставки: 1X и ТМ 2.5 мяча. Если говорить про точный счёт, то что-то вроде 1:0 в пользу казанцев или 1:1 здесь может быть.

Экспресс на матч РПЛ 17 августа 2025 года

Ставка 1: «Краснодар» выиграет у «Сочи» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

«Краснодар» выиграет у «Сочи» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17. Ставка 2: ЦСКА победит «Динамо» за 2.60.

ЦСКА победит «Динамо» за 2.60. Ставка 3: Рубин» не проиграет «Ростову» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.43.

Общий коэффициент: 2.17 х 2.60 х 2.43 = 13.7.