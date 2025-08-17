Матч тура в АПЛ и тревожный Сафонов: экспресс на футбол

Большой европейский футбол вернулся из отпуска. Сегодня, 17 августа, пройдёт множество интересных матчей, наконец-то можно выбирать то, что нравится больше всего. Авторы «Чемпионата» подготовили свой экспресс на это воскресенье.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» ждёт первый полноценный сезон под руководством Рубена Аморима и вместе с ним же масштабный апгрейд атаки. Уже пришёл Беньямин Шешко из «Лейпцига», ранее — Матеус Кунья и Брайан Мбемо. Логика здесь какая? Судя по всему, есть желание штаба сделать более вертикальный, энергичный фронт с напором в полуфлангах. При этом кадрово хозяева не без тонких мест.

«Арсенал», в свою очередь, точечно усилил то, чего не хватало ему в весенней гонке в прошлом сезоне. А именно — чистую «девятку». Подписан у «Спортинга» Виктор Дьёкереш, уже отметившийся в предсезонке во встрече с «Атлетиком». Амбиции у «канониров» неизменны — вернуться в титульную борьбу. И желательно начать с 1-го тура. По доступности футболистов у гостей картина чище, однако нюансы тоже есть.

С учётом нынешней формы и кадров баланс близок к нейтральному, но у «канониров» выше устойчивость структуры, выстроенной Микелем Артетой, и шире уже готовые связи в атаке. Проще говоря, «красные дьяволы» менее сыграны. Базовый прогноз: обмен голами и результат в маленьких эпизодах и нюансах. Пожалуй, именно сейчас можно взять близкую победу «Арсенала».

Прогноз на матч «Нант» — «ПСЖ»

«ПСЖ» подходит к новому сезону Лиги 1 в качестве чемпиона, победителя Лиги чемпионов и обладателя Суперкубка УЕФА. Матч Суперкубка УЕФА наглядно продемонстрировал, что парижане испытывают сложности. Возможно, сказывается короткий перерыв из-за участия в КЧМ-2025. Всем понравилась дебютная игра голкипера Люка Шевалье, который заменил Доннарумму. И Матвей Сафонов пока в подвешенном состоянии.

«Нант» вряд ли доволен встрече с таким ярким фаворитом на старте сезона, однако с календарём не поспоришь. Обычный середняк, закрепившийся в Лиге 1, но часто испытывающий проблемы разного характера. Отсюда перебрался в «Краснодар» Дуглас Аугусто. Ещё из значимых потерь можно выделить трансферы Натана Зезе и одного из лучших бомбардиров клуба Мозеса Саймона. Летом команду из Нанта возглавил Луис Кастро, ранее работавший со скромным «Дюнкерком» из Лиги 2.

Предлагаем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет с форой (-1.5). Между классом и качеством клубов огромная пропасть, а ещё выбивают из колеи «Нант» большие потери в составе в трансферное окно. Усиления же не вызывают никакого доверия. Тяжёлая ноша ляжет на плечи Луиса Кастро, однако ему не привыкать.

Прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

«Челси» преобразился под руководством Энцо Марески и взял два трофея — выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира в США, в финале которого камня на камне не оставил от победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0). Поэтому планы на новый сезон будут грандиозными. Даже отсутствие отдыха никак не повлияло на настрой и физическую форму футболистов.

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне взял свой первый трофей в истории — Кубок Англии. В финале его не смутил «Манчестер Сити» (1:0). Но этим он не ограничился и стал заодно обладателем Суперкубка Англии. Был обыгран чемпион страны «Ливерпуль» — 2:2 (3:2 пен.). Такого от подопечных Оливера Гласнера точно не ожидали. Их успехи — это не случайность, а закономерность.

На протяжении девяти официальных матчей клуб Оливера Гласнера не знает поражений, однако за это время он ни разу не играл с «Челси». Предлагаем поставить на то, что «Челси» не проиграет, а обе команды забьют. В любом случае команда Энцо Марески на «Стэмфорд Бридж» точно не должна уступать в стартовом матче сезона, но получит достойный отпор.

Экспресс на футбол 17 августа 2025 года

Ставка 1: «Арсенал» обыграет «МЮ» за 2.10.

«Арсенал» обыграет «МЮ» за 2.10. Ставка 2: «ПСЖ» обыграет «Нант» с разницей минимум в два мяча за 1.92.

«ПСЖ» обыграет «Нант» с разницей минимум в два мяча за 1.92. Ставка 3: «Челси» не проиграет «Кристал Пэлас» + обе забьют за 2.03.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.92 х 2.03 = 8.18.