«Пари НН» — «Динамо» Махачкала. После «Спартака» страх отсутствует

18 августа 2025 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 20:00 мск. Продлится ли беспроигрышная серия команды Хасанби Биджиева или почувствовавшие вкус победы нижегородцы всё испортят?

Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Динамо» Махачкала 18 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить фаворита. Поставить на победу «Пари НН» можно с коэффициентом 2.80, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили тоже в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 2.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 5.50.

Прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Динамо» Махачкала (18.08.2025)

Трудно было ожидать другого старта нового сезона от «Пари НН», который должен был выступать в Первой лиге, если бы не лишение «Химок» лицензии. Все четыре встречи в РПЛ были проиграны. Команда уступила «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1). В Кубке России было поражение во встрече как раз с махачкалинцами (0:1) и трудовая победа в матче с ростовчанами (1:0).

С большим трудом клубу из Нижнего Новгорода даются голы, особенно с соперниками, которые компактно обороняются. Да и в защите нередко допускаются ошибки, которые приводят к пропущенным мячам. Для улучшения этой позиции был подписан контракт с белорусским защитником Вадимом Пигасом.

Но что касается атаки, Хуан Босельи и Вячеслав Грулёв действуют предсказуемо, а Мамаду Майга теперь недоступен из-за красной карточки, полученной во встрече с ростовской командой. Пока сложно понять, как Алексей Шпилевский будет выкручиваться.

Другое дело — махачкалинское «Динамо», которое оставляет только приятные впечатления. Единственное поражение в этом сезоне пришлось на встречу со «Спартаком» (0:1), но в прошлом матче Кубка России получилось взять реванш — 1:1 (4:3 пен.). Автором гола в основное время стал Гамид Агаларов — реализовал пенальти.

Также в РПЛ клуб из Махачкалы одолел «Ахмат» (1:0) и сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1). Про победу во встрече с «Парии НН» мы уже упоминали. Хасанби Биджиев не стал ничего менять с прошлого сезона. Его подопечные продолжают играть вторым номером, надёжно обороняясь и эффективно используя моменты.

Больше гола «Динамо» пока не пропускает, однако и забивает максимум один мяч. Зато, придерживаясь своей тактики, уверенно набирает очки даже там, где, казалось бы, шансы минимальны. Агаларов забил три мяча во всех турнирах. Хасанби Биджиев доверяет ему в нападении основную роль.

Предлагаем поставить на то, что клуб из Махачкалы не проиграет нижегородцам, через тотал меньше 2.5 мяча. Как с такой скромной и неэффективной атакой «Пари НН» будет вскрывать настолько надёжную и качественную оборону? Скорее всего, он даже не сможет забить, а встреча вполне может закончиться с двумя нулями на табло. У махачкалинцев тоже есть проблемы с реализацией и созданием атак.

Ставка: «Динамо» не проиграет «Пари НН» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.