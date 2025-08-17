«Лидс» — «Эвертон». Джек Грилиш познакомит экс-защитника ЦСКА с АПЛ

18 августа 2025 года в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Лидс Юнайтед» и «Эвертон». Встреча состоится на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:00 мск. Вернувшийся в АПЛ клуб рассчитывает на бодрый старт сезона.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лидс Юнайтед» — «Эвертон» 18 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лидс Юнайтед» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Эвертона» оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Эвертон» (18.08.2025)

«Лидс» выиграл Чемпионшип, набрав 100 очков и став самой результативной командой. Однако это не первый раз, когда Даниэль Фарке выводит клуб в АПЛ, но на таком высоком уровне запоминается полным провалом и скорым увольнением. Это его вторая попытка после «Норвича». Возможно, она будет удачнее, если учитывать, насколько серьёзно клуб усилил состав.

Пришли нападающие Лукас Нмеча из «Вольфсбурга» и Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона». Также выделим экс-защитника ЦСКА Яку Бийола и бывшего вратаря «Лиона» Лукаса Перри. Каждый из этих футболистов может стать игроком стартового состава. Лучший бомбардир клуба Жоэль Пироэ остался, и на него можно рассчитывать.

В межсезонье «Лидс» принял участие в трёх товарищеских матчах и везде сыграл вничью — с «Манчестер Юнайтед» (0:0), «Вильярреалом» (1:1) и «Миланом» (1:1). Один из голов забил новичок из «Хоффенхайма» Антон Штах, а автором другого стал лучший бомбардир команды Жоэль Пироэ. Очень тяжёлые соперники, поэтому такой результат можно считать успехом.

Чего не сказать о предсезонной подготовке «Эвертона». Он провалился в Летней серии Премьер-лиги, уступив «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (1:2), а с «МЮ» сыграв вничью 2:2. После этого провёл контрольную встречу с «Ромой», в которой потерпел поражение 0:1. Все эти результаты не внушают никакого оптимизма, однако бывает так, что в официальных матчах на поле выходит совсем другая команда.

Есть все шансы, что клуб из Ливерпуля постепенно будет набирать форму и покажет лучший футбол. Он провёл впечатляющую трансферную кампанию. Пришли Тьерно Барри (11 голов в прошлом сезоне Примеры), Кирнан Дьюсбери-Холл из «Челси», подписан полноценный контракт с защитником Карлосом Алькарасом и взят в аренду у «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

Дэвид Мойес — опытный тренер, он должен легко справиться с адаптацией новичков. Теперь в составе появилось больше конкуренции почти на каждой позиции. Даже у украинского защитника Виталия Миколенко. Кстати, под руководством шотландского тренера оборона стала ключевой особенностью «Эвертона». Но единственное, что не даёт покоя, — это ужасное выступление в предсезонке.

Поэтому лучшим вариантом будет взять ставку на обмен голами за 1.82. Не исключаем, что встреча вовсе завершится вничью со счётом 1:1. «Лидс» попытается добыть отличный результат после возвращения из Чемпионшипа, а «Эвертон» захочет доказать, что у него всё в порядке, а товарищеские матчи — просто эксперименты.

Ставка: обе забьют за 1.82.