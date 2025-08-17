Скидки
Эльче — Бетис, 18 августа 2025, прогноз на матч Примеры, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, ставки на футбол, счёт, голы

«Эльче» — «Бетис». Пеллегрини компенсирует отсутствие Иско
Максим Ермаков
«Эльче» — «Бетис»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Такой талантливый тренер что-нибудь придумает, но его команда всё равно не фаворит.

18 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Эльче» и «Бетис». Встреча состоится на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Начало — в 22:00 мск. Как встретит вернувшийся в элитный дивизион клуб команда из Севильи?

Коэффициенты букмекеров на матч «Эльче» — «Бетис» 18 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Севильи. Поставить на победу «Бетиса» можно с коэффициентом 2.17, а шансы «Эльче» оценили в 3.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Бетиса» за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Бетис» (18.08.2025)

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Не начался
Бетис
Севилья
«Эльче» занял второе место в Сегунде и поднялся в Примеру. На протяжении всего сезона он показывал вполне симпатичный футбол, особенно в защите. Пропустил меньше всех — 35 мячей в 42 встречах. Всё благодаря слаженным командным действиям и тактическим предпочтениям тренера Эдера Сарабии. Уверенный контроль мяча — один из ключевых моментов успеха.

Правда, есть и недостатки. Нет нападающего, который брал бы всю атаку на себя и уверенно завершал ключевые моменты. В прошлом сезоне отсутствие ярко выраженного форварда ощущалось часто. Поэтому был приобретён Альваро Родригес у мадридского «Реала». В минувшем розыгрыше Примеры он выступал за «Хетафе» и забил всего два мяча, но Сарабия попытается раскрыть его потенциал.

В товарищеских матчах он уже проявил себя, став автором трёх голов. Один из них положил в ворота бывшей команды «Хетафе» (2:1), а другой стал победным во встрече с «Альмерией» (1:0). Всего в восьми контрольных матчах «Эльче» одержал четыре победы, однако столько же раз проиграл. По трансферам больше особо выделить некого — все приобретения связаны с молодыми футболистами, которым только предстоит проявить себя.

Мануэль Пеллегрини в минувшем сезоне добился огромного прогресса с «Бетисом». Была добыта путёвка в Лигу Европы и удалось добраться до финала Лиги конференций, где «Челси» был сильнее. Концовка получилась провальной — ни одной победы в шести официальных матчах. Теперь тренер будет в крайне неудобном положении, а всё из-за изменений в составе.

У приносившего огромную пользу Антони закончилась аренда, и он вернулся в «МЮ». Джонни Кардозо, выполнявший большой объём работы в защите, перебрался в «Атлетико», а лучший бомбардир клуба 33-летний Иско получил травму и выбыл на долгий срок. И это ещё не все потери. А новичкам потребуется время на адаптацию, но они не выглядят качественной заменой для ключевых игроков прошлого сезона.

Всё это уже сказывается на показателях «Бетиса», особенно на обороне. Кажется, что она стала более уязвимой, а это плохой знак. Особенно если учитывать, что атака из-за травмы Иско и ухода Антони поредела. В товарищеских матчах клуб из Севильи уступил «Комо» (2:3) и «Малаге» (1:3), сыграл вничью с «Ковентри Сити» (1:1) и победил во встречах с «Кордобой» (4:3) и «Сандерлендом» (1:0).

Поэтому, как бы плохо «Эльче» не реализовывал свои моменты, воспользоваться такими провалами в защите «Бетиса» он способен. Команде Пеллегрини, в свою очередь, придётся использовать агрессивную игру в атаке, чтобы побеждать. Ставим на обмен голами за 1.93. Скажутся как мотивация начать сезон с победы, так и обновления в составах.

Ставка: обе забьют за 1.93.

