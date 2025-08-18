Примера и АПЛ уже вернулись! Экспресс с коэффициентом 8.32

Многие топовые чемпионаты в Европе уже вернулись после отпуска. Сегодня, 18 августа, в некоторых завершается программа уикенда. Рассмотрим матчи Примеры «Эльче» — «Бетис», АПЛ «Лидс» — «Эвертон» и португальской Примейры «Жил Висенте» — «Порту».

Прогноз на матч «Лидс» — «Эвертон»

«Лидс» выиграл Чемпионшип, набрав 100 очков и став самой результативной командой. Однако это не первый раз, когда Даниэль Фарке выводит клуб в АПЛ, но на таком высоком уровне запоминается полным провалом и скорым увольнением. Это его вторая попытка после «Норвича». Возможно, она будет удачнее, если учитывать, насколько серьёзно клуб усилил состав.

В межсезонье «Лидс» принял участие в трёх товарищеских матчах и везде сыграл вничью — с «Манчестер Юнайтед» (0:0), «Вильярреалом» (1:1) и «Миланом» (1:1). Очень тяжёлые соперники, поэтому такой результат можно считать успехом. Чего нельзя сказать о предсезонной подготовке «Эвертона», который провалился в Летней серии Премьер-лиги.

Пожалуй, лучшим вариантом будет взять ставку на обмен голами за 1.82. Не исключаем, что встреча и вовсе завершится вничью со счётом 1:1. «Лидс» попытается добыть отличный результат после возвращения из Чемпионшипа, а «Эвертон» захочет доказать, что у него всё в порядке на фоне отличных трансферов, а товарищеские матчи — просто эксперименты.

Прогноз на матч «Эльче» — «Бетис»

«Эльче» занял второе место в Сегунде и поднялся в Примеру. На протяжении всего сезона команда показывала вполне симпатичный футбол, особенно в защите. Пропустила меньше всех — 35 мячей в 42 встречах. Всё благодаря слаженным командным действиям и тактическим предпочтениям тренера Эдера Сарабии. Уверенный контроль мяча — один из ключевых моментов успеха. Правда, есть и недостатки. Нет яркого нападающего. Посмотрим, что покажет Альваро Родригес.

Мануэль Пеллегрини в минувшем сезоне добился огромного прогресса с «Бетисом». Была добыта путёвка в Лигу Европы, и удалось добраться до финала Лиги конференций, где «Челси» был сильнее. Концовка получилась провальной — ни одной победы в шести официальных матчах. Теперь тренер будет в крайне неудобном положении, а всё из-за изменений в составе. Антони ушёл, Джонни Кардозо, выполнявший большой объём работы в защите, тоже, а у Иско — травма.

Как бы плохо «Эльче» ни реализовывал свои моменты, воспользоваться провалами в защите «Бетиса», которые обнаружились во время предсезонки, команда способна. Подопечным Пеллегрини, в свою очередь, придётся использовать агрессивную игру в атаке, чтобы побеждать. Ставим на обмен голами за 1.93. Скажутся как мотивация начать сезон с победы, так и обновления в составах.

Прогноз на матч «Жил Висенте» — «Порту»

«Порту» подходит с хорошим тонусом и новой идеей под руководством Франческо Фариоли. В 1-м туре команда уверенно разобралась с «Виторией Гимарайнш» (3:0), показав высокий темп и дисциплину без мяча. Кадрово «драконы» усилили опорные зоны и центр обороны (Неуэн Перес, Ян Беднарек), плюс получили креатив в полузащите (Габри Вейга). Это поможет контролировать выездные матчи.

«Жил Висенте» с марта возглавляет Сезар Пейшоту. Команда аккуратно пережила лето — ушёл фланговый лидер Фелиш Коррея, зато добавились Кико, Роко Батурина и Роан Уилсон. Дома барселушцы традиционно играют плотнее в обороне и опасны на стандартах, но при позиционном давлении от топ-клубов часто не хватает выхода из первой фазы.

Прогноз: «Порту» должен забирать очки за счёт качества обороны и глубины ротации, а «Жил Висенте» ограничит риск и попытается ловить моменты на стандартах. Логичный выбор — П2 + ТБ 2.5 мяча. Для более осторожного подхода — чистая П2. Такой подход опирается на стартовую форму «драконов» и разницу в классе, особенно в центре поля.

Экспресс на футбол 18 августа 2025 года

Общий коэффициент: 1.82 х 1.93 х 2.37 = 8.32.