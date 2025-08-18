Экспресс на российский футбол: «Пари НН», «Динамо» Махачкала, «Торпедо» и «Урал»

Сегодня, 18 августа, завершится программа 5-го тура не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Первой лиге. В первом случае честь выпала «Пари НН» и махачкалинскому «Динамо», а во втором — «Торпедо» и «Уралу». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Махачкала

Трудно было ожидать другого старта нового сезона от «Пари НН», который должен был выступать в Первой лиге, если бы не лишённые лицензии «Химки». Все четыре встречи в РПЛ проиграны. Команда уступила «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1). В Кубке России было поражение во встрече как раз с махачкалинцами (0:1) и трудовая победа в матче с ростовчанами (1:0). С большим трудом клубу из Нижнего Новгорода даются голы, особенно с соперниками, которые компактно обороняются.

Другое дело — махачкалинское «Динамо», которое оставляет только приятное впечатление. Единственное поражение в этом сезоне пришлось на встречу со «Спартаком» (0:1), но в прошлом матче Кубка России получилось взять реванш — 1:1 (4:3 пен.). Автором гола в основное время стал Гамид Агаларов — реализовал пенальти. Также в РПЛ команда из Махачкалы одолела «Ахмат» (1:0) и сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1). Хасанби Биджиев не стал ничего менять с прошлого сезона, и это пока работает.

Больше гола «Динамо» пока не пропускает, однако и забивает максимум один мяч. Зато, придерживаясь своей тактики, уверенно набирает очки даже там, где, казалось бы, шансы минимальны. Предлагаем поставить на то, что клуб из Махачкалы не проиграет нижегородцам, через тотал меньше 2.5 мяча. Как с такой скромной и неэффективной атакой «Пари НН» будет вскрывать настолько надёжную и качественную оборону?

Прогноз на матч «Торпедо» — «Урал»

«Торпедо» и «Урал» в 5-м туре Первой лиги играют друг с другом. Встреча пройдёт на «Арене Химки». По таблице на сегодня расклад контрастный: «Торпедо» идёт внизу, тогда как «Урал» — на вершине. Это задаёт сценарий, при котором гости попробуют контролировать игру, чтобы сохранить позиции, а номинальным хозяевам следует быть осторожнее.

Очные матчи в сезоне-2024/2025 были плотными: дважды завершились со счётом 1:1. При этом нынешний сезон «Урал» начал гораздо стабильнее, пока побеждает. А «Торпедо» ещё ищет баланс между обороной и выходом из-под прессинга. При этом недавно рассталось с главным тренером и не назначило нового. Неопределённость точно на пользу не идёт.

Прогноз будет следующий: П2 + ТМ 2.5 мяча. Опираемся на форму лидера и тренд очных «низов». «Урал» качественнее в переходах и на стандартах, «Торпедо» свой шанс будет искать на забросах и вторым темпом. Вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей. Едва ли номинальные хозяева прыгнут выше головы.

Экспресс на российский футбол 18 августа 2025 года

«Динамо» Мх не проиграет «Пари НН» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.05. Ставка 2: «Урал» обыграет «Торпедо» + тотал меньше 2.5 мяча за 4.40.

Общий коэффициент: 2.05 х 4.40 = 9.02.