На фоне других соперников у мюнхенцев всё стабильно и хорошо.

Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге

22 августа стартует новый сезон немецкой Бундеслиги. Буквально вчера разыграли Суперкубок Германии — «Бавария» взяла трофей, победив «Штутгарт» на его поле со счётом 2:1. Кажется, у Гарри Кейна налаживаются дела, можно прибивать полку в доме для наград. Тем более что и в предстоящем сезоне букмекеры практически не видят конкурентов у мюнхенцев. Изучаем предстартовые расклады.

«Баварию» не остановить

Эксперты считают команду Венсана Компани главным и, по сути, единственным претендентом на чемпионство. Сделать ставку на «Бвварию» можно с коэффициентом 1.25. Пришёл в команду Луис Диас, уже забивший победный гол «Штутгарту». Глубины в атаке пока что не хватает, ведь ушли Лерой Зане и Томас Мюллер. Но и трансферная кампания ещё не завершена.

К тому же у конкурентов конфигурация на этот сезон явно не чемпионская. На «Байер» и дортмундскую «Боруссию» можно поставить с коэффициентом 10.00. Леверкузенцы завершили эпоху имени Хаби Алонсо. Наставник ушёл в мадридский «Реал». Кроме того, команду покинули лидеры последних сезонов — Флориан Вирц, Жереми Фримпонг, Жонатан Та, Лукаш Градецки, Гранит Джака.

Теперь команду возглавил Эрик тен Хаг. Отношение к нему настороженное после провала в «МЮ». А с другой стороны — кто бы там справился? В команде много новичков, среди которых выделяются Малик Тилльман, перебравшийся из ПСВ, и Джаррел Куанса из «Ливерпуля». Провалиться «аспириновые» не должны, однако и о чемпионстве в первый год мечтать не стоит. Место в Лиге чемпионов будет хорошим стартом.

В Дортмунде тренер не сменился, но Нико Ковачу в своей карьере пока не удавалось показать результат на дистанции. Из потерь – Джейми Гиттенс, однако о его уходе было давно известно. Джоб Беллингем и Ян Коуто команду укрепят, но вряд ли выведут на новый уровень. К тому же «Боруссия» играла на клубном чемпионате мира. Да, «Бавария» тоже была там, однако у неё всё куда глубже и стабильнее. Так что это тоже аргумент против «шмелей».

Шансы остальных команд ещё ниже. На «Лейпциг», который тоже перестраивается, дают коэффициент 30.00. Шансы «Айнтрахта» оценили в 50.00, а вероятность чемпионства других клубов начинается от 200.00.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Здесь тоже явный фаворит, и имя его понятно. Поставить на Гарри Кейна можно за 1.45. Проклятье бестрофейности снято, теперь можно безо всякого давления забивать голы, что англичанин умеет едва ли не лучше всех в мире. Да и в клубе всё в порядке.

На Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии» дают коэффициент 6.00, а на Патрика Шика из Леверкузена — 10.00. К ставке на Гирасси можно присмотреться, всё-таки у «шмелей» всё стабильно. А вот в чеха большой веры нет, ведь «Байер» в глубокой перестройке.

Кто вылетит?

Аналитики выделяют четырёх явных претендентов на вылет. Слабее всех, по их мнению, «Хайденхайм», на то, что эта команда покинет элиту,. можно поставить за 1.85. В принципе, этот клуб был в шаге от вылета и в прошлом сезоне, но стал третьим с конца и смог победить в стыковых матчах «Эльверсберг». Больших имён в составе нет, денег — тоже. Так что это будет очень сложный сезон.

На вылет любого из двух новичков — «Гамбурга» и «Кёльна» — дают коэффициент 2.20. Гамбуржцы вернулись в элиту спустя долгих семь лет, однако трансферы и предсезонные встречи совершенно не убеждают. Клуб из Кёльна же в последнее время стал командой-лифтом. Так что очередное понижение никого не удивит.

Рискует вылететь и второй клуб из Гамбурга — «Санкт-Паули». В прошлом сезоне удержаться удалось, но синдром второго года никто не отменял. Поставить на вылет «пиратов» можно за 2.65.