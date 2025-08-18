Смолов и 226-сантиметровый баскетболист: удивительная 1/128 финала Кубка России

Кубок России обрёл новых фанатов благодаря участию медиаклубов. В этом сезоне было заявлено три команды из Медиалиги — «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз», которые уверенно прошли 1/256 финала Пути регионов и попробуют пробиться дальше. Что ждёт их в 1/128 финала и что думают букмекеры, попробуем разобраться.

«Калуга» — «Амкал»

Стримеры, музыканты и блогеры — в таком составе «Амкал» провёл матч с профессиональным клубом «Квант» и добился победы со счётом 3:1. Соперник низкого уровня. Последний раз обнинцы побеждали в октябре 2024 года, поэтому в таком результате нет ничего удивительного. Впереди у «Амкала» встреча с «Калугой» — более качественным и серьёзным соперником, который подходит к матчу с беспроигрышной серией.

Но и тут блогеры собираются пошуметь. Президент команды из Медиалиги Герман рассказал, что на матч будет заявлен 40-летний экс-баскетболист «Даллас Маверикс» и просто самый высокий человек России Павел Подкользин. А что, если «Амкал» просто поставит его в штрафной соперника? Тогда все подачи будут его. Очень интересно. Получается, шансы пройти дальше есть, уже не говоря о возможности показать шоу для зрителей.

«Космос» — 2DROTS

2DROTS в прошлом матче Кубка России обыграл «Торпедо» из Владимира (1:0), а гол был забит в добавленное время. Героем стал Борис Фартуна — профессиональный футболист, выступавший за «КАМАЗ». Команда серьёзно настроена, ведь в прошлом сезоне ей удалось добраться до 1/32 финала Пути регионов. Есть мотивация повторить успех. Тренер клуба — Дмитрий Смирнов. В «Сабахе» он работал ассистентом у Василия Березуцкого. В защите играет знакомый всем Фёдор Кудряшов.

Предстоящий соперник — «Космос», который подходит ко встрече с безвыигрышной серией из девяти матчей. Поставить на победу клуба из Долгопрудного можно с коэффициентом 4.80, а шансы 2DROTS оценили в 1.58. Вполне справедливые котировки. Команда из Медиалиги и правда выглядит фаворитом. У неё есть нешуточная мотивация, достаточно сильный для такого уровня состав и опытный тренер.

«Авангард» Курск — «БроукБойз»

«БроукБойз» в прошлом матче Кубка России обыграл «Орёл» (3:2). Красивый и результативный футбол продемонстрировали оба клуба, но у команды из Медиалиги была дополнительная мотивация. Фёдор Смолов пообещал сыграть за неё, если та пройдёт дальше. А теперь экс-нападающий «Краснодара» подтвердил, что будет в составе на встречу с «Авангардом».

Букмекеры отдают предпочтение «БроукБойз» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 2.05, а шансы клуба из Курска оценили в 3.30. Если Смолов действительно сыграет, то всё справедливо. К тому же команда из Медиалиги состоит из профессиональных игроков. Победный гол в ворота «Орла» забил воспитанник академии «Спартака» Илья Мазуров. А сравнял счёт Денис Анисимов — экс-игрок «Сокола».

Прогнозы

Получается, что у всех трёх медиаклубов есть шансы пройти 1/128 финала Пути регионов Кубка России. Соперники не такие уж сильные, с плохой статистикой и некачественной игрой. А усиление клубов из Медиалиги звёздными спортсменами выглядит впечатляюще и обязательно принесёт пользу.

Ставка 1: 2DROTS победят «Космос» за 1.58.

Ставка 2: «БроукБойз» победят «Авангард» за 2.05.