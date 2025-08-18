«Рейнджерс» — «Брюгге». Сын Деяна Станковича всё ближе к цели

19 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Брюгге». Встреча состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго, Шотландия. Начало — в 22:00 мск. Два очень сильных соперника — чья же возьмёт?

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Рейнджерс» — «Брюгге» 19 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Брюгге» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Рейнджерс» оценили в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу бельгийского клуба за 9.50.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Брюгге» (19.08.2025)

«Рейнджерс» хорошо знаком всем, кто следит за еврокубками. У команды большой опыт, качественный состав и большие амбиции. В минувшем сезоне Лиги Европы шотландцы добрались до четвертьфинала, но сейчас близки к участию в Лиге чемпионов. Осталось сделать последний шаг.

По пути к заключительному этапу квалификации команда из Глазго прошла «Панатинаикос» (2:0 и 1:1) и «Викторию Пльзень» (3:0 и 1:2). Обе победы были добыты на домашнем стадионе. В этот раз «Рейнджерс» вновь постарается добыть комфортное преимущество на своём поле, потому что в гостях выступает слабо.

В межсезонье шотландский клуб приобрёл Джеди Гассама из «Шеффилд Уэнсдей» в надежде раскрыть потенциал будущей звезды. Получается удачно. Он забил четыре гола в матчах квалификации Лиги чемпионов. В чемпионате страны француз пока не забивал. В двух встречах клуб из Глазго сыграл вничью — с «Мазервеллом» (1:1) и «Данди» (1:1).

«Брюгге» станет непростым испытанием для «Рейнджерс». Он является вице-чемпионом Лиги Жюпиле и обладателем Суперкубка Бельгии. Крепкая и сбалансированная команда, которая преследует большие цели в еврокубках. За это лето она потеряла немало ключевых футболистов, а самым дорогим приобретением стал сын тренера «Спартака» Деяна Станковича — Александар.

Постепенно полузащитник адаптируется в новой команде и получает больше игрового времени. Скоро он должен обосноваться в качестве полноценного игрока стартового состава. Бельгийцы уверенно прошли «Ред Булл Зальцбург» (1:0 и 3:2) в прошлом раунде квалификации. Продемонстрировали, что способны надёжно обороняться, но, если потребуется, включат на полную мощь атаку.

Чемпионат Бельгии для «Брюгге» тоже начался неплохо. Обыграны «Генк» (2:1), «Серкль Брюгге» (2:0) и «Зюлте-Варегем» (1:0), а уступила команда только «Мехелену» (1:2). К предстоящей встрече она подходит с серией из четырёх побед во всех турнирах, три из которых добыто без пропущенных мячей.

В этом году бельгийцы и шотландцы проводили товарищескую встречу, которая завершилась вничью со счётом 2:2. В этот раз не ждём такой результативности. Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча «Рейнджерс» хорошо выступает дома и будет на это рассчитывать, а «Брюгге» достаточно и ничьей в гостях. Обе команды хорошо обороняются. Если кто-то и выиграет, то, скорее всего, счёт будет 1:0 или 2:0.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.