«Реал» — «Осасуна». Хаби Алонсо начинает звёздный путь

19 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют мадридский «Реал» и «Осасуна». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. «Сливочные» уже отвыкли от порядков Анчелотти.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Осасуна» 19 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.25, а шансы «Осасуны» оценили в 12.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридского клуба за 6.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна» (19.08.2025)

«Реал» начинает новый сезон Примеры под руководством Хаби Алонсо. Испанский тренер призван, чтобы вернуть команде титулы. Вместе с ним мадридцы успели принять участие в КЧМ-2025, но выбыли в полуфинале, проиграв «ПСЖ» (0:4). Зато этот результат подкинул пищу для размышлений наставнику и указал на ошибки.

Времени на отдых практически не было, но, возможно, это даже хорошо. Футболисты не растеряли форму и будут поддерживать темп. В межсезонье «Реал» сохранил весь звёздный состав, кроме Луки Модрича. Большой упор был сделан на укреплении обороны. В команду пришли сразу три защитника — Трент Александер-Арнольд, Дин Хёйсен и Альваро Каррерас.

На самом деле, у Хаби Алонсо хватает проблем с составом перед матчем 1-го тура. Беллингем только приступил к индивидуальным тренировкам, также недоступны Эндрик (травма) и Антонио Рюдигер из-за красной карточки ещё с прошлого сезона. Хотя бы Мбаппе в отличной форме, в прошлом товарищеском матче он оформил дубль в ворота «Тироля» (4:0).

Соперник мадридского клуба в матче 1-го тура Примеры — «Осасуна». Прошлый сезон для неё получился вполне неплохим, были даже шансы заработать путёвку в Лигу конференций, но немного не повезло. Однако такого успеха она добилась во многом благодаря тренеру Висенте Морено. Но тот решил уйти летом, а на его место пришёл малоизвестный Алессио Лисси.

Клуб из Памплоны практически не изменился, сохранив весь основной костяк, и почти не усилился. Был совершён только трансфер Виктора Муньоса, экс-полузащитника «Реала». Он провёл два матча за мадридцев на КЧМ-2025. В остальном — никаких перемен. В атаке по-прежнему будет сиять Анте Будимир, вошедший в тройку лучших бомбардиров минувшего сезона Примеры, а на воротах остаётся надёжный Серхио Эррера.

Есть опасения по поводу текущей формы «Осасуны». Под руководством Алессио Лисси команда провела шесть товарищеских матчей, но выиграла только один — у «Мирандеса» (3:0). Уступила «Уэске» (0:2), «Реалу Сосьедад» (1:4) и «Расингу» (0:1). Скорее всего, новый тренер начал вносить свои корректировки. Обычное дело, однако потребуется время, чтобы привыкнуть.

Предлагаем поставить на то, что «Реал» победит всухую. Мадридцы подходят к новому сезону в отличном настроении и с огромной мотивацией, а Хаби Алонсо уже на КЧМ-2025 начал прививать своим подопечным атакующий стиль. С таким набором звёздных футболистов он просто необходим. В защите теперь можно рассчитывать на Александер-Арнольда и других новичков.

Ставка: «Реал» победит «Осасуну» и не пропустит за 1.90.