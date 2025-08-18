«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: давно Роналду клубных титулов не брал

Бензема не захочет вылетать, но у португальца есть подмога.

19 августа на стадионе «Hong Kong Stadium» «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» разыграют путёвку в финал Суперкубка Саудовской Аравии. Начало — в 15:00 мск. Турнир проходит на нейтральном поле в Гонконге — фактор, нивелирующий домашние бонусы и повышающий цену каждого игрового эпизода.

Коэффициенты на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» 19 августа 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение «Аль-Насру». Победа команды Криштиану Роналду идёт за 1.65 (приблизительно равно 60% вероятности). Ничья доступна за 4.20, а успех «Аль-Иттихада» — тоже за 4.20. Такой расклад подчёркивает статус «Аль-Насра» как фаворита полуфинала на нейтральном поле.

Рынок по голам склоняется к «верховому» сценарию. Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — в 2.70. Ставка «обе забьют — да» представлена за 1.44. В интерпретации это ожидание обмена голами при игровом преимуществе «Аль-Насра», качество атаки которого должно перевесить прагматизм соперника.

Прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»

Контекст предсезонки тут важен. «Аль-Иттихад» при Лоране Блане оформил домашний дубль в сезоне-2024/2025, выиграв Про-Лигу и Кубок Короля. А Карим Бензема получил приз игрока сезона за 21+9 в чемпионате. Сегодня это команда с работоспособной опорной осью в лице Канте и вратарём Райковичем, пришедшим из «Мальорки».

У «Аль-Насра» — новый цикл под руководством экс-тренера «Аль-Хиляля» Жорже Жезушем и мощное трансферное окно. В атаку добавились Жоау Феликс и Кингсли Коман. Это даёт ширину и вариативность рядом с Криштиану Роналду и Садио Мане плюс потенциальные ротации роли «десятки». Ставка — на агрессивные фланги и давление под высокий блок.

Тактически ожидаем шахматную партию. Ключ к финалу — первые мячи и стандарты. «Аль-Иттихад» стабилен и умеет терпеть длинные отрезки без мяча, но под нагрузкой на краях его линия фулбеков уязвима. «Аль-Наср» же теперь с Феликсом и Команом получает быстрый выход из первой фазы и ресурс обыгрыша один в один, что может быть опасно.

Индивидуальные факторы тоже играют роль. Форма Бензема — главный аргумент «тигров» против любой модели, однако свежесть и глубина атаки «Аль-Насра» после летних подписаний выглядят выше, чем весной. При Жезуше команда стала дисциплинированнее в контрпрессинге. Плюс есть огромное желение у Роналду выиграть трофей, ведь он давного этого не делал на клубном уровне.

Ставка «Аль-Наср» победит и обе забьют» здесь логична. У «Аль-Насра» ширина и креатив на флангах, высокая частота ударов из штрафной и стабильный реализационный профиль за счёт Роналду. Португалец тянет xG и регулярно находит адрес в противодействии низкому блоку.

При этом «Аль-Иттихад» почти всегда создаёт минимум один-два больших шанса через опорную ось и игру Карима Бензема в полуфлангах. Француз тянет соперника к мячу и добирается до ударов. Гол «Аль-Иттихада» вполне вероятен, но ресурс «Аль-Насра» в контрпрессинге при новом тренере и глубина атакующей ротации должны перевесить.

Ставка: «Аль-Наср» победит «Аль-Иттихад» и обе забьют за 2.65.