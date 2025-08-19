Экспресс на футбол: Роналду идёт за трофеем, «Реал» начинает путь в Ла Лиге

Сегодня, 19 августа, стартует раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Однако не только этим богата футбольная программа вторника. Следим за матчами «Реал» — «Осасуна» и «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Осасуна»

«Реал» начинает новый сезон Примеры под руководством Хаби Алонсо. Испанский тренер призван, чтобы вернуть команде титулы. Вместе с ним мадридцы успели принять участие в КЧМ-2025, однако выбыли в полуфинале, проиграв «ПСЖ» (0:4). Зато этот результат подкинул пищу для размышлений наставнику и указал на ошибки. Времени на отдых практически не было, но, возможно, это даже хорошо. Футболисты не растеряли форму и будут поддерживать темп.

Соперник мадридского клуба в матче 1-го тура Примеры — «Осасуна». Прошлый сезон для неё получился вполне неплохим, были даже шансы заработать путёвку в Лигу конференций, однако немного не повезло. Но такого успеха команда добилась во многом благодаря тренеру Висенте Морено. Однако тот решил уйти летом, а на его место пришёл малоизвестный Алессио Лисси.

Предлагаем поставить на то, что «Реал» победит всухую. Мадридцы подходят к новому сезону в отличном настроении и с огромной мотивацией, а Хаби Алонсо уже на КЧМ-2025 начал прививать своим подопечным атакующий стиль. С таким набором звёздных футболистов он просто необходим. В защите теперь можно рассчитывать на Александер-Арнольда и других новичков. А вот по поводу текущей формы «Осасуны» есть опасения.

Прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»

Контекст предсезонки тут важен. «Аль-Иттихад» при Лоране Блане оформил домашний дубль в сезоне-2024/2025, выиграв Про-Лигу и Кубок Короля. А Карим Бензема получил приз игрока сезона за 21+9 в чемпионате. Сегодня это команда с работоспособной опорной зоной в лице Канте и вратарём Райковичем, пришедшим из «Мальорки».

У «Аль-Насра» новый цикл под руководством экс-тренера «Аль-Хиляля» Жорже Жезуша и мощное трансферное окно. В атаку добавились Жоау Феликс и Кингсли Коман. Это даёт ширину и вариативность рядом с Криштиану Роналду и Садио Мане плюс потенциальную ротацию на позиции «десятки».

Ставка «Аль-Наср» победит и обе забьют» здесь логична. У «Аль-Насра» ширина и креатив на флангах, высокая частота ударов из штрафной и стабильная реализация за счёт Роналду. При этом «Аль-Иттихад» почти всегда создаёт минимум один-два больших шанса через опорную зону и игру Карима Бензема в полуфлангах. Гол «Аль-Иттихада» вполне вероятен, но ресурс «Аль-Насра» должен перевесить.

Экспресс на футбол 19 августа 2025 года

Ставка 1: «Реал» победит «Осасуну» и не пропустит за 1.90.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.65 = 5.03.