Рейнджерс — Брюгге: прогнозы и ставки на матч 19 августа, где смотреть, трансляция, голы, счёт, составы, ЛЧ, сетка, результаты

Экспресс на Лигу чемпионов: «Рейнджерс» — «Брюгге» и сюрприз для «Црвены Звезды»
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи Лиги чемпионов 19 августа 2025 г
Аудио-версия:
Комментарии
Коэффициент — 5.53.

Сегодня, 19 августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Выбрали для вас самые интересные, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Пафос»

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Картинка по составам ясна. «Црвена Звезда» сохранила костяк и усилила опорную зону и оборону, у «Пафоса» в обойме ключевые фигуры вроде Давида Гольдара и Домингоша Кины. Это определяет баланс: класс и глубина останутся за сербами, свежесть — за киприотами.

С точки зрения рисков хозяевам важно не дать «Пафосу» длинных «окошек» для контратак и не терять концентрацию при стандартах. Но по сумме качества и глубины и по текущему тонусу в квалификации «Црвена Звезда» выглядит более устойчиво на дистанции в 90 минут. Базовый прогноз — победа хозяев с минимальным перевесом.

Домашний фактор и серия сербов в отборе подталкивают к П1, да. Но с учётом «низового» характера матчей «Пафоса» в Европе и его способности «сушить» темп оптимально будет выбрать комбинированный вариант «П1 + тотал меньше 3.5 мяча». Счёт 2:0, пожалуй, выглядит наиболее реалистично.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Брюгге»

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рейнджерс» хорошо знаком всем, кто следит за еврокубками. У команды большой опыт, качественный состав и большие амбиции. В минувшем сезоне Лиги Европы шотландцы добрались до четвертьфинала, но сейчас близки к участию в Лиге чемпионов. Осталось сделать последний шаг.

«Брюгге» станет непростым испытанием для «Рейнджерс». Он является вице-чемпионом Лиги Жюпиле и обладателем Суперкубка Бельгии. Крепкая и сбалансированная команда, которая преследует большие цели в еврокубках. За это лето она потеряла немало ключевых футболистов, а самым дорогим приобретением стал сын тренера «Спартака» Деяна Станковича — Александар.

В этом году бельгийцы и шотландцы проводили товарищескую встречу, которая завершилась вничью со счётом 2:2. В этот раз не ждём такой результативности. Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. «Рейнджерс» хорошо выступает дома, а «Брюгге» достаточно и ничьей в гостях. Обе команды классно обороняются. Если кто-то и выиграет, то, скорее всего, счёт будет 1:0 или 2:0.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 19 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Црвена Звезда» победит «Пафос» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.60.
  • Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рейнджерс» – «Брюгге» за 2.13.

Общий коэффициент: 2.60 х 2.13 = 5.53.

Комментарии
