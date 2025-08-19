«Фенербахче» — «Бенфика». Украинец Трубин станет головной болью Моуринью

Четыре матча в новом сезоне, каждый — без пропущенных мячей. Что придумают стамбульцы?

20 августа 2025 года в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, Турция. Начало — в 22:00 мск. Жаль, что дальше проходит только одна команда.

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Фенербахче» — «Бенфика» 20 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Фенербахче» можно с коэффициентом 2.55, а шансы «Бенфики» оценили в 2.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Бенфика» (20.08.2025)

Жозе Моуринью хотят видеть в Лиге чемпионов с «Фенербахче», и сейчас он к этому очень близок. В прошлом квалификационном раунде его подопечные прошли «Фейеноорд» (1:2 и 5:2). После поражения на выезде португальский специалист пообещал устроить ад сопернику в Стамбуле и не соврал. Восемь ударов в створ — пять забитых мячей. Отличная реализация!

Однако после этого «Фенербахче» в матче турецкой Суперлиги сыграл вничью с «Гёзтепе» (0:0). Откровенно говоря, по игре, и даже в атаке команда выглядела не лучше соперника, а Талиска не забил пенальти на последних минутах. Состав был тот же, что в игре с «Фейеноордом».

У Моуринью вполне боеспособный для Лиги чемпионов подбор футболистов. Удачно вписался в его систему Джон Дуран и уже забил гол. Другой новичок Арчи Браун стал лучшим игроком ответной встречи с «Фейеноордом» (1+2), также не сбавляет ход Юссеф Эн-Несири. Слабой остаётся вратарская позиция. По последним данным, «Фенербахче» пытается подписать Андрея Лунина для её укрепления. А ещё на подходе трансфер Александра Зинченко.

Лишь бы все эти приобретения не оказались напрасными, потому что пройти «Бенфику» — это сложнейшая задача. Португальская команда во время КЧМ-2025 даже обыграла «Баварию» (1:0), а уступила в плей-офф «Челси» из-за удаления в дополнительное время. Сезон стартовал для неё с победы в матче за Суперкубок Португалии. Затем, в предыдущем квалификационном раунде Лиги чемпионов, она уверенно расправилась с «Ниццей» (2:0 и 2:0).

Даже новый сезон Примейры клуб из Лиссабона начал с победы — во встрече с «Эштрелой» (1:0). Все потери важных футболистов в межсезонье были компенсированы. Поэтому Бруну Лаже не испытывает никаких трудностей. Вангелис Павлидис быстро сыгрался с новичком Франьо Ивановичем. Каждую встречу хорват проводит уверенно и зарабатывает высокие оценки.

Обороной руководит опытный 37-летний Николас Отаменди, а на воротах всегда надёжен Анатолий Трубин. Сезон только стартовал, а на счету вратаря уже четыре «сухих» матча. Команда Бруну Лаже работает как цельный механизм, без ошибок и недостатков во всех линиях. Даже интересно, как будет действовать клуб из Стамбула.

Предлагаем поставить на то, что «Бенфика» не проиграет, а тотал будет меньше 3.5 мяча. «Фенербахче» хоть и устроил сумасшедший приём «Фейеноорду», но уже в следующем матче первенства не смог забить ни гола. Плюс позиция вратаря — это проблема. У лиссабонцев такой головной боли нет. Трубин всегда надёжен, да и с атакой полный порядок — свои моменты команда реализует.

Ставка: «Бенфика» не проиграет «Фенербахче» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.